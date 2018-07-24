柴油車汰換 再享貸款利率優惠

友善列印
中國時報
李宜秦／台北報導

上周柴油大貨車司機因不滿《空汙法》強制淘汰老車，集結至環保署前抗議，昨環保署宣布，除原先提出的「淘汰老車現金補助」與「報廢老車退貨物稅」等措施外，新增「汰換老舊大型柴油車專案優惠利率及信用保證計畫」，再加碼利息補貼、信用保證，共四項優惠方案。

環保署預計全面汰換老車後，可有效減少汙染源，PM2.5年均值濃度可以下降1.7維克／立方公尺。

環保署署長李應元表示，移動式汙染源占三分之一的空汙比例，因此不得不處理。同時強調此次新《空汙法》也對工廠等固定汙染源做有覆蓋式管制，包括源頭管理、製程管理、末端管制、追究不法四大面向。若排汙不符規定，最多可罰2000萬罰款，刑責另算。

環保署空保處長蔡鴻德說，這次管制加嚴的柴油大貨車，最多是落在載重8噸的大貨車，目前可補助對象的車輛約還有7.3萬輛。四項補助配套措施期限原本只到明年底，都將延至2022年底，估計投入經費超過170億元。

四項補助包括去年8月16日訂定的「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，例如今年底前平均每輛車補助達20萬元、明年為15萬元，逐年遞減；還有去年8月8日訂定的「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，除補助大型柴油車加裝濾煙器，補助範圍為7到15萬，另外若報廢舊車換購新車者可定額退貨物稅5萬元。

昨公布的優惠利率及信用保證計畫，將在9月1日實施，提供車主7到9成擔保成數，貸款額度上限達8成。依據不同擔保成數，車主可獲3％到5％優惠利率。環保署購車利息補貼，將逐年降低，目的在鼓勵車主越早換新車越好。

(中國時報)

移工住宿基準升級 企業跳腳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。