移工住宿基準升級 企業跳腳

2018年07月24日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

國內最新產業外勞人數

移工有福了！勞動部近日將公告移工住宿新基準，居住面積從每人3.2平方公尺調整至4.6平方公尺、浴廁比例從15比1提高至6比1，藉以提高居住品質。不過，粗估企業必須多支出3成住宿成本，讓不少業主跳腳，估計全台聘僱43萬產業移工企業都將受到衝擊。

加強消防、公安管理

桃園矽卡、敬鵬工廠大火，燒出移工住的問題，勞動部表示，近期將公告最新移工住宿規範，規範是符合國際標準，盼業者能配合，消防檢修申報、建築物公安申報，也將納進訪視標準，對移工宿舍做更嚴謹的風險管理。

同時，勞動部也將在業者辦理入國通報、移工訪視時，就要求附上住宿的建物公安申報，及消防檢修申報證明文件，未達申報規模者，也要依法加裝住宅用火災警報器，預估這項新制有6個月「日出條款」，讓企業改善適法，未來不符規定的企業最嚴重恐將不得再聘僱移工，這對常聘僱移工的科技業、傳產業、營造業的影響最大。

仲介業者表示，如要符合新規定的居住條件，成本比現在增加約3成，舉例來說，以1間10坪上下舖住8人、必須減少至6人，額外再增房間才符合規定，且浴廁數都是建物內固定的，若要因應增加，須重新調整或另尋住所。

是否廠住分離待討論

業者透露，現在還不確定勞動部是否要實施「廠住分離」，如要實施工廠與宿舍分離，有些與工廠同棟、或鄰棟的宿舍就必須要搬遷，建議勞動部應盡早公布政策方向，給業者更長的時間逐步調整。

未來是否要「廠住分離」，移工住宿舍可否設在廠區內，據了解，勞動部、經濟部、內政部消防署三部會意見分歧，經濟部認為，依工業園區各種用地用途及使用規範，工業區內確實可以規畫單身宿舍，且只要符合區劃規定，可以在廠區內設宿舍，甚至可與工廠為同棟建物。

但依勞動部現行規定，工廠內若存放法定危害物質，或有使用窯鍋爐等，宿舍不得鄰近這類危險場所；消防署也強調，廠房內若有處理危物，或存放物達管制量10倍以上，就應與同區宿舍距離3公尺、5公尺以上；也因為三方標準不同，仍待協調。

(中國時報)