集中管理不頭痛 企業找上移工村

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中國時報
／台北報導

台灣大規模聘僱移工的企業多為科技業或傳統產業，依法雇主對移工的食衣住行具有管理責任，所以只要一有差錯，就讓企業很頭大。但仲介業者看到商機，特別規畫「移工村」，用集合式住宅的方式集中管理，獲得在台蘋果供應鏈的科技大廠青睞，把管理移工大事，託付專業人士。

大智國際人力仲介公司副董事長張漢卿表示，許多科技公司老闆不希望移工住宿與工作場所在一起，同時也為了配合國際大廠的人權要求，所以在數年前就在科學園區周遭規畫「移工村」。

張漢卿說，像是美國大廠蘋果（Apple）都會派人到供應鏈公司的宿舍稽核，稽核項目包括生活機能、健康照護、建物及消防安全等，就算勞動部這次放寬規定，現行這些移工村也都能順利通過新規。

他坦言，科技公司、大型傳產公司的產業移工住宿品質是最好的，但中小型傳產、營造業的移工住宿品質較差，也常會有宿舍就在工廠、工地附近情況發生。

業者認為，移工村優點是當企業委託後，不需要額外付出投資宿舍經費，也不用另外籌組部門管理移工事務，且移工村內會設置一位「Mommy」，性質是大學宿舍的舍監、對移工進行生活輔導照顧，但又同時會移工的母國語言，當移工生病、返鄉、或是發生重大事件時，都可以就近協助，讓企業省下很多管理的麻煩。

(中國時報)

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