7成7社會新鮮人 患待業恐慌症

青年失業率高居不下，人力銀行發布「新鮮人求職挑戰與待業恐慌症調查」發現，受訪新鮮人找第1份正職工作時，竟有77％不會寫自傳。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
年輕族群失業率變化一覽表

受應屆畢業生尋職影響，主計總處公布最新6月失業率攀升至3.7％，較5月上升0.07個百分點，其中，20至24歲族群失業率上升0.35個百分點最明顯，失業率達11.89％，等於平均8.4個人當中，就有一個找不到「頭路」。人力銀行調查數據也顯示，在長輩關切，加上投出的履歷沒下文，7成7社會新鮮人表態出現待業恐慌症。

有30多萬元學貸、機車貸款負債的小瑩，坦言曾患有「待業恐慌症」，當時每天花5小時上求職網，還自製影音履歷、附上作品，並到行天宮拜拜，求神明保佑面試帶來好運，目前暫時找到電視台剪接工作。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，歷年6月至8月失業率都會呈現上升趨勢，以過去5年為例，6至8月失業率上升0.15至0.19個百分點，待9月季節因素淡化後，情勢會緩和。

另主計總處統計顯示，6月失業人數為43.9萬人，較上月增加9000人，主因應屆畢業生投入尋職，初次尋職失業者增加8000人。惟即使6月失業率上升至3.7％，但仍是近18年同月最低；潘寧馨解讀，顯示景氣持續復甦，勞動市場仍穩定。

不過，社會新鮮人找不到工作，心理多半不好受；yes123求職網昨公布「新鮮人求職挑戰與待業恐慌症調查」顯示，高達近7成7的受訪者表態有待業恐慌症，而恐慌的主因是「每天投履歷、完全沒下文」及「父母關切求職進度」最多。

yes123求職網表示，社會新鮮人有待業恐慌症，可能是求職時間拉太長，逾7成主因是不會寫自傳，其次是擔心口試表達能力差，以自傳為例，新鮮人不懂包裝自己，也無法透過文字來展現個人特色。

(中國時報)

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