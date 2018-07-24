槓上Line中華電揮軍點數市場

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中國時報
／台北報導

不讓Line「什麼都捧去」，電信業首度揮軍點數市場，中華電信宣布將既有回饋客戶的紅利點數更名為Hami Point，並以1點兌換1元的等比率，與Line Point互別苗頭，用途也從電信費折抵走向超商通路，有備而來。

點數市場百花齊放，最早經營點數的是信用卡，隨現金回饋當道，點數生意也換人做，包括最早成軍的遠東集團Happy GO、統一超商集團的Open Point、Line的Line Point，還有從香港來台的亞洲萬里通。

中華電Hami Point的前身歡樂點，累積至今約有800多萬會員，在外流通金額接近10億元，過去回饋給中華電信客戶，只要申辦業務或參加指定活動就能獲得，可折抵電信費或線上商城購物折抵，僅止於小規模運用。

不過看準點數市場發展，中華電信決定「放大」Hami Point功能，除了既有的折抵電信費功能外，將與電子錢包結合，透過電子錢包Hami Wallet，直接兌換四大超商、摩斯漢堡、家樂福的商品兌換券，應用彈性大增。

Hami Point調整為1點兌換1元後，就有「準貨幣」概念，中華電規畫，未來不只是換商品兌換券，希望做到跟Line Point一樣，用電子錢包在指定通路消費時，就能即時折抵，然後消費又再累點，創造滾動經濟。

中華電分析，Hami Point目前用戶數不如Line那麼多，但以中華電用戶規模，絕對有與Line一搏的本錢，下一步就是攜手更多實體通路業者，讓點數走到哪裡用到哪，建構出點數生態圈，也擴大Hami Point能量。

為提高Hami Point流通性，中華電罕見地與中國信託及亞洲萬里通合作，讓雙方點數能自由流通。換言之，Hami Point除可兌換航空哩程外，也能換回銀行的紅利點數，做更多應用，不再是侷限用途的「點數孤兒」。

面對中華電攻勢，同業不敢大意，直言「要看中華電砸多少錢、打算做多少事」，畢竟通路為王，如果沒辦法攻進通路，發再多點數其實都沒意義。

(中國時報)

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