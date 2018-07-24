點數戰 合縱連橫拚勝出

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中國時報

中華電信揮軍點數市場，能否掀洗牌效應還不知道，但不可否認，「點數經濟」在台灣已進入戰國時期，做零售的、做App的、做航空業的，如今連做電信的都參一腳，誰能成為消費者最常用的那「點」，激戰恐怕難免。

說起點數始祖，應是1997從中國信託信用卡，打從那時候起「讓我刷，可以累紅利點數」這話，大概每個人都聽過，而紅利點數的應用，也從最原始的看型錄、換贈品，演變成準貨幣概念。

在信用卡外，這幾年競爭者愈來愈多。在台灣最早做點數的Happy Go，透過遠東集團及合作伙伴，每年可發出20億點，從早期的回饋性質已跨界連結到大數據，透過市調精準投放廣告目標族群，早就不只做點數生意。

這就更不用提，包括統一超集團、樂天、甚至是亞洲萬里通，還有藉著Line而竄出的Line Point，一方面打點數回饋戰，一方面藉由共用點數串起生態圈，鎖住消費者使用習慣，無形之中你的消費行為也被制約了。

中華電為什麼能打點數戰，講白了因為有龐大用戶數。因為在Line以前，台灣只有兩個「千萬」用戶公司，一個是悠遊卡、一個就是中華電，所以悠遊卡也在做點數，中華電想藉Hami Point切入點數市場，也很正常。

只是對中華電，如何拿點數當作誘因，提高電子錢包使用率，擴大店數的收受實力，都是難題。也因「慢半拍」進入市場，合縱連橫在所難免，不能光靠千萬客戶，還要有更積極策略。

(中國時報)

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