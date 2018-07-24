年收百萬購屋比創新高 最愛新北

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中國時報
／台北報導

年收入破百萬購屋族占比創新高！據金融聯徵中心房貸資料發現，今年首季貸款買房民眾，年收入逾百萬購屋者達1.13萬人，占比高達32.1％，高於2014年房市高點的31.4％，甚至創下自2009年有統計以來歷年同期新高，顯見高收入買盤加速回流。業者指出，趨使百萬高所得進場購屋比重攀升，景氣復甦、低利，及房價跌幅趨緩是主要原因。

屋比房屋比價創辦人葉國華分析，官方數據統計顯示，整體經濟逐漸復甦，不僅拉抬企業獲利、員工加薪機會提高，加上首季正好有年終獎金與分紅的發放，讓沉悶多年的金融、科技業等高收入族群收穫豐厚，有錢買房。

今年房價跌勢已明顯趨緩，各銀行為搶奪房市復甦大餅，推出極優惠房貸專案，像是渣打、上海商銀、一銀等甚至針對優質客戶、公教人員或師字輩的專業人士，祭出最低1.56％至1.59％超低房貸利率，吸引不少高所得族群目光，決定將資金轉往房市。

依聯徵中心資料顯示，百萬高收入大戶貸款購屋，逾4成買在雙北市，其中，新北占26.3％居各縣市之冠、台北以15％次之，進一步觀察，新北以林口、板橋、中和最熱；北市以內湖、大安、中山最受高收入買盤青睞。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，這六大交易熱區，在多頭時期價格居高不下，如今修正後較符合自用族期待，據實價登錄資料顯示，這六區房價仍比2014年低3％至5％，高收入族對財經訊息和房價波動相對敏銳，感受到房價跌幅趨緩之際進場，在相對低點中，取得議價優勢，購屋動作才較為積極，不過雖然可接受較高單價的精華區，或屋齡新的產品，但這些族群也沒有追高的意願，議價幅度仍是成交關鍵。

(中國時報)

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