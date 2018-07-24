學齡前小胖子 隨年紀增加

2018年07月24日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

國民健康署公布「台灣出生世代研究」，結果發現，台灣兒童體位異常比率隨著年齡增加，嬰幼兒時期到學齡前的肥胖盛行率也有增加趨勢，其中以男孩最明顯。專家指出，喝配方奶、常吃速食以及愛看電視為主要原因。另異國婚姻下，媽媽如為東南亞國籍，則小孩子蔬果吃得少，且比較愛看電視。

國健署追蹤14年

國健署「台灣出生世代研究」為大規模的追蹤調查，自2005年起收案及追蹤2萬多名新生兒，包括雙親為本國籍、大陸籍、東南亞籍等幼兒。結果發現，就疾病發生率、健康及醫療服務利用情形等健康與發展能力等多項指標來看，外籍配偶的孩子與其他孩子差不多。

整體來說，國內兒童體位異常的比率隨著年齡增加，肥胖盛行率從嬰幼兒期（6個月11.2%，1歲6個月11.4%）至進入學齡前期（3歲15.1%，5歲6個月14 0%），小胖子比率明顯增加，以男孩增加最為明顯，但到高中階段，肥胖比率明顯趨緩。

男孩肥胖增加明顯

台灣大學健康政策與管理研究所教授江東亮表示，嬰幼兒肥胖原因跟喝配方奶、常吃速食及長時間看電視，5歲半時兒童是否肥胖與早產及嬰兒時期體重快速增加等都明顯相關。

國健署則指出，造成肥胖、體重過重的兩大危險因子為「食用高油脂食物的天數變多」、「用吃來抒壓」，且調查也發現，如果孩子從小習慣喝白開水，在購買食物飲料前，經常查看營養標示，則比較能夠維持正常體重。

媽媽國籍影響飲食

此外，在飲食習慣上則有明顯差異，異國婚姻下的兒童在健康與發展能力上，與父母均為本國籍的小朋友差不多，但媽媽如為東南亞國籍，則子女蔬果吃得較少，且家長不太會限制子女看電視時間，限制比率僅約本國籍或大陸（含港澳）籍的一半。國健署建議，2歲以上幼兒每天看電視時間不應超過2個小時，避免電視影響正常用餐。

國健署長王英偉表示，異國聯姻家庭的兒童健康程度與本國籍沒有明顯差異，但本國籍母親對看電視時間的限制較重視，因此建議外籍媽媽加強控管，減少因電視影響飲食健康。

(中國時報)