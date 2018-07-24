嘉藥培育全方位長照人才

2018年07月24日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

以健康老化為理念，嘉南藥理大學全國首設「智慧健康數位服務學士學位學程」，今年開始招生，著眼於導入資訊、智慧技術讓照護升級，培育學子具備資訊開發跨足健康照護的多重能力，滿足長照藍海市場，不只需要照護人力，嘉藥學子更將服務觸角延伸到全體銀髮族。

智慧健康數位服務學士學位學程召集人劉川綱說，該學程目前是全國唯一，特色是從資訊智慧、健康角度出發，強調資訊應用，培育具備智慧健康照顧、智慧數位應用服務的相關人才，日間部四技和進修部四技預計各招收45人。

資訊管理系主任、台灣長期照護管理學會理事劉忠峰指出，坊間相關科系都從老人服務、長照角度出發，但嘉藥要搭一個整合平台，從食衣住行育樂、醫療照護升級全面建置起，培育學生具備智慧健康照顧與保健專業知識，同時導入智慧科技於健康照顧、膳食營養、雲端健康服務平台等。

他強調，90％的銀髮族是健康、生活仍可自理，目前已有許多相關智慧輔具，讓長輩們實踐在社區、在宅就地老化願景，如家中的智慧輔具可透過翻身幾次，來掌握長輩生理狀況，另搭配智慧手環設計，就連是否按時吃藥也能即時掌握。

劉忠峰強調，目前長照出現一個現象，懂照護技巧的不懂資訊應用，存在溝通不良的盲點，嘉藥透過整合校內資訊、智慧、健康照護相關學術能量，如多媒體系有銀髮族遊戲開發，社工課程模組有銀髮族服務、培養長照人才等，跨科系的人文與資訊結合，發展以人為本的全新健康長照模式，更符合時代所需，培育滿足長照所需的全方位人才。

(中國時報)