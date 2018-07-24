甜爆 手搖飲 一杯喝下20顆方糖

手搖杯規定「糖量標示」不包含食材配料，但同一款飲料含、不含食材配料，熱量相比差距最高達4.2倍，民眾容易低估「加料」後的熱量。（鄭郁蓁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

飲料熱量標示不含食材，熱量差很大！董氏基金會走上街頭實測發現，同款飲料有含和不含食材配料，熱量最高相差到4.2倍，容易使消費者低估攝取糖量與熱量，其中手搖飲「含糖量」最高前3名為「珍珠蛋糕奶茶、8冰綠、百香綠茶」，一杯就超過國人每日建議糖攝取量。

衛福部食藥署3年前規範，連鎖飲料業者在店面明顯處標示飲料糖量與熱量，但考量業者難計算珍珠、紅豆等糖量，因此這些都免標示。董氏基金會食品營養中心今年5、6月間，針對大台北地區18間常見連鎖手搖杯飲料店進行標示調查，共調查31個據點，並隨機抽驗67款飲料的糖量與熱量。結果發現，標示亂糟糟，還有3間廠商至今未依規定標示。

董氏基金會營養師尤宣文表示，糖量排行前3名分別為珍珠蛋糕奶茶（含珍珠、布丁），每杯含20顆方糖（約91克糖），第2名的8冰綠（含梅子汁、金桔汁），每杯含有18顆方糖（約83.2克糖），第3名是百香綠茶，每杯18顆方糖（約83克糖）。

根據國健署營養指南，以成人每日2000大卡計算，添加糖所提供的熱量不得超過200大卡，約50公克的糖，等於一杯飲料就超標。

此外，目前標示規定中有說明糖量及熱量標示，卻不包含食材配料（果漿、冬瓜露、粉圓、紅豆、綠豆等），進一步抽檢此種飲料，評估食材配料的糖量和熱量，結果發現同一款飲料有含食材配料和不含的熱量相比有明顯差距，最高達4.2倍，民眾容易低估「加料」後的熱量。

營養師尤宣文指出，以含糖量最高的珍珠布丁奶茶為例，含糖量高達91克，相當於20顆方糖，喝上一杯糖攝取量就超過建議攝取量近2倍。呼籲政府應精進原有標示規定，未來統一將食材配料的糖和熱量納入，讓民眾更清楚，也更有判斷的依據。

(中國時報)

嘉藥培育全方位長照人才 同志運動會 我以台灣隊出賽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。