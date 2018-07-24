同志運動會 我以台灣隊出賽

2018年07月24日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

巴黎國際同志運動會將於今年8月舉行，超過90個國家、萬名以上選手參賽，可貴的是主辦單位法國遵照我國完整意識，讓我國選手得以「台灣代表隊」名義出賽，台灣運動發展協會昨日特別邀請榮譽團長祁家威、前奧運國手「飛躍的羚羊」紀政、監察委員張武修出席記者會，到場祝福選手。

台灣同志運動發展協會以「Taiwan Comes Out！台灣站出來！」口號，以「台灣代表隊」名義前進巴黎參賽。

同志運動會與奧運一樣是4年一次，92個國家與地區參賽、比賽場館近50個、選手上萬人、超過500場賽事，規模盛大。台灣隊由同志運動前輩祁家威擔任榮譽團長，將有25名選手出賽，參加直排輪、桌球、游泳等項目，其中三分之一已是國家隊級選手，實力堅強。

祁家威表示，今年可能是台灣近年唯一一次可以「台灣隊」名義出賽機會。紀政表示，此次同志運動會能以台灣名義參賽，得牌時還能升起國旗，對國人而言都是相當大的突破。

游泳選手游坤義表示，這次除了能以台灣名字出賽，同時也是一種出櫃，「標籤既然可以被汙名化，我們也能賦予它更多不同色彩」。參賽選手與其他支持者齊聲高喊「台灣站出來！」

台灣同志運動發展協會理事長楊智群說，「政府現在做不到的事，同志願意勇敢嘗試」，強調希望透過此次出賽，為國人帶來更多認同與信心，也為政府未來決策帶來更多利基。

(中國時報)