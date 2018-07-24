習李批假疫苗 長生老董送辦

2018年07月24日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸長春「長生生技」日前被曝狂犬病疫苗造假、百白破（百日咳、白喉、破傷風）三合一疫苗不合格，而風暴延燒，也讓大陸領導人親上火線接連發話重炮批判。大陸國家主席習近平昨日痛批性質惡劣、觸目驚心，必須依法從嚴處理；總理李克強也批示稱，事件突破人的道德底線，必須給人民明白交代。

習斥惡劣 要求一查到底

除勒令停產，大陸公安單位昨也立案調查，連夜帶走董事長高俊芳及4名高管。

而隨著案情曝光，問題疫苗流向何方成為各界關注焦點。連日來雖已超過20多個省市發聲，表明停用疫苗，但山東儼然成為重災區。山東省疾控中心表明，長生銷往濟南、煙台等8市的三合一疫苗共25萬2600支，已經接種逾24萬支，涉及兒童高達21萬5184人。目前涉及兒童未發現疑似預防接種異常反應增高。

涉及21萬童 山東重災區

面對民眾人心惶惶，連遠在非洲訪問的習近平昨天也說出重話。他痛批，此事件性質惡劣，令人怵目驚心。必須一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。他強調，要始終把人民群眾的身體健康放在首位，以猛藥去痾、刮骨療毒的決心，完善大陸疫苗管理體制。

李克強也批示稱，該事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。要求國務院派出調查組對疫苗全流程全鏈條進行徹查，不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息。官媒新華社也批判，表明要對造假企業加大處罰力度，讓違法者傾家蕩產。

疫苗3度被檢驗出問題

值得一提的是，長春市長春新區公安分局昨對長生生技涉嫌違法犯罪案件立案調查，並將高俊芳和4名高管帶至公安機關依法審查。

事實上，長生生技2005、2017及今年3度被檢驗出問題疫苗。2005年時山東青州一名男子注射狂犬疫苗後，雙眼更是幾乎失明。

回顧事發經過，長生先是15日被查出狂犬病疫苗造假，隨後又爆出兒童預防百日咳、白喉及破傷風的25萬支三合一疫苗，因檢驗不合格遭罰款344萬人民幣，22日大陸國家藥監局要求停產。

(中國時報)