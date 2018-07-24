習李批假疫苗 長生老董送辦

問題疫苗風暴延燒，波及兒童逾21萬人，長生生技董事長高俊芳昨已被公安單位帶走調查。圖為邯鄲市一家醫院正為幼兒接種疫苗。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸長春「長生生技」日前被曝狂犬病疫苗造假、百白破（百日咳、白喉、破傷風）三合一疫苗不合格，而風暴延燒，也讓大陸領導人親上火線接連發話重炮批判。大陸國家主席習近平昨日痛批性質惡劣、觸目驚心，必須依法從嚴處理；總理李克強也批示稱，事件突破人的道德底線，必須給人民明白交代。

習斥惡劣 要求一查到底

除勒令停產，大陸公安單位昨也立案調查，連夜帶走董事長高俊芳及4名高管。

而隨著案情曝光，問題疫苗流向何方成為各界關注焦點。連日來雖已超過20多個省市發聲，表明停用疫苗，但山東儼然成為重災區。山東省疾控中心表明，長生銷往濟南、煙台等8市的三合一疫苗共25萬2600支，已經接種逾24萬支，涉及兒童高達21萬5184人。目前涉及兒童未發現疑似預防接種異常反應增高。

涉及21萬童 山東重災區

面對民眾人心惶惶，連遠在非洲訪問的習近平昨天也說出重話。他痛批，此事件性質惡劣，令人怵目驚心。必須一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。他強調，要始終把人民群眾的身體健康放在首位，以猛藥去痾、刮骨療毒的決心，完善大陸疫苗管理體制。

李克強也批示稱，該事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。要求國務院派出調查組對疫苗全流程全鏈條進行徹查，不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息。官媒新華社也批判，表明要對造假企業加大處罰力度，讓違法者傾家蕩產。

疫苗3度被檢驗出問題

值得一提的是，長春市長春新區公安分局昨對長生生技涉嫌違法犯罪案件立案調查，並將高俊芳和4名高管帶至公安機關依法審查。

事實上，長生生技2005、2017及今年3度被檢驗出問題疫苗。2005年時山東青州一名男子注射狂犬疫苗後，雙眼更是幾乎失明。

回顧事發經過，長生先是15日被查出狂犬病疫苗造假，隨後又爆出兒童預防百日咳、白喉及破傷風的25萬支三合一疫苗，因檢驗不合格遭罰款344萬人民幣，22日大陸國家藥監局要求停產。

(中國時報)

暴利行業 毛利率91％比茅台還高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。