美國務卿嗆截斷伊朗金流

2018年07月24日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧22日嚴厲批評伊朗政權腐敗和侵犯人權，根本就是「黑手黨」，伊朗宗教領袖哈米尼是家財萬貫的「虛偽的聖人」，蓬佩奧承諾將力挺不滿政府的伊朗人民，宣稱美國會透過網路協助他們，也正透過外交及經濟手段截斷哈米尼的資金來源。

蓬佩奧批虛偽的聖人

美伊之間口水戰突然升級，關係變得更加緊張。蓬佩奧22日在加州雷根總統圖書館向一群伊朗裔人士發表談話。他批評伊朗政府剝奪民眾人權、尊嚴及基本自由，雖然國際社會對該國的惡劣情況感到麻木，但海外伊朗人不會沉默以對，美國政府也不會，將支持伊朗人對抗暴政，甚至不惜透過制裁槓上伊朗「最高層」官員。

蓬佩奧重砲轟擊伊朗總統魯哈尼和外交部長查瑞夫，指他們「不過是什葉派宗教領袖在國際上巧言令色、八面玲瓏的代表」，他還點名伊朗最高精神領袖哈米尼是「虛偽的聖人」，坐擁價值高達950億美元（約台幣3兆元）的對沖基金，伊朗政權領導階層貪腐和富裕程度，「與其說是政府在管理國家，不如說是類似黑手黨的組織當家。」

美推新頻道 在伊發聲

蓬佩奧還正式宣布，為支持「伊朗人民長久以來遭到忽視的聲音」，美國聯邦廣播理事會正採取新措施，協助伊朗人民繞過網路審查，並推出1個全天候波斯語頻道，跨越電視、廣播、數位和社交媒體等平台，觸及伊朗全境。蓬佩奧發言的同時，其推特上也出現1段波斯語文字：「美國在傾聽你們的聲音、美國支持你們、美國與你們一起。」

蓬佩奧透露，目前華府正透過外交及經濟手段截斷哈米尼的資金來源，同時恢復針對伊朗銀行及能源產業的制裁，新一輪制裁最快下月4日生效。

蓬佩奧說，美國希望所有國家減少進口伊朗石油，希望能在11月4日前「趨近於零」，以加強對伊經濟施壓。

今年1月，美國對伊朗司法部長拉里加尼等官員祭出制裁。5月川普總統宣布退出2015年的伊朗核協議後，蓬佩奧又公布了「新策略」，希望迫使伊朗接受逾10項嚴格要求。蓬佩奧預告，「好戲還在後頭」。

由於失業率狂飆、物價飛漲、整體經濟衰退，去年12月與今年1月伊朗爆發2次大規模抗議行動，約20名民眾與執法人員在衝突中喪生。上月，美元匯率飆漲，再度引發示威。伊朗當局將國內的混亂歸咎於「外來的壓力」華盛頓。

(中國時報)