川普暴怒 警告魯哈尼後果難承受

2018年07月24日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

伊朗總統魯哈尼22日警告美國不要蔑視該國，否則恐引爆全面戰爭；美國總統川普當然吞不下這口氣，他於美東時間22日深夜，怒發全大寫字體的推文，反嗆伊朗若再威脅美國，就等著遭遇「歷史上幾乎沒多少人承受過的後果」。

周日晚，川普度完周末返回白宮，深夜11點24分（台北時間昨天上午11點24分），他發表這篇殺氣騰騰的推特，「致伊朗總統魯哈尼：絕對、絕對不要再威脅美國，否則你將遭到史上少有人承受過的後果。我們不再是個會容忍你這種暴力和死亡瘋狂言論的國家。給我小心點！」為了凸顯憤怒並加強語氣，整篇推文以英文大寫字體發表。

引燃川普怒氣的，是魯哈尼稍早警告美國「不要玩弄獅子尾巴，不然只會招致遺憾」，但他也說，「只有與伊朗和平相處，才能帶來全面和平，與伊朗干戈相向，將引爆全面戰爭。」

外界對川普以推特打口水戰早已司空見慣，例如他和北韓領導人金正恩多次隔空對罵。但川普這次用字的尖苛程度，還是讓許多中東觀察家大吃一驚。

前美國空軍情報官、美國有線電視新聞網（CNN）軍事分析家法蘭柯納說，「這篇推特…已到另一層全新規模」，他指出，和去年8月川普威脅北韓勿再生釁，否則將遭「烈焰與怒火嚴懲」相比，川普對伊朗的火氣更劇烈，「這番話突然冒出來，情勢演變如此之快讓人擔憂…相當危殆。」

川普上任後就誓言要對伊朗硬起來，還要撕毀歐巴馬政府在2015年7月居間協調而拍板的伊核協議。該協議由「5常加1」與伊朗簽訂，伊朗同意放棄核發展計畫，以交換國際社會解除制裁。川普稱其為「前所未見、可怕的單邊協議」，並指「在當前協議不斷腐爛、敗壞的架構下，我們無法避免伊朗製造核彈」。川普在5月，片面宣布退出協議，華府並著手重新對伊祭出制裁，但遭其他締約國─中、英、法、德、俄群起反對。

(中國時報)