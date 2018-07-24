川普暴怒 警告魯哈尼後果難承受

友善列印
中國時報
／綜合報導

伊朗總統魯哈尼22日警告美國不要蔑視該國，否則恐引爆全面戰爭；美國總統川普當然吞不下這口氣，他於美東時間22日深夜，怒發全大寫字體的推文，反嗆伊朗若再威脅美國，就等著遭遇「歷史上幾乎沒多少人承受過的後果」。

周日晚，川普度完周末返回白宮，深夜11點24分（台北時間昨天上午11點24分），他發表這篇殺氣騰騰的推特，「致伊朗總統魯哈尼：絕對、絕對不要再威脅美國，否則你將遭到史上少有人承受過的後果。我們不再是個會容忍你這種暴力和死亡瘋狂言論的國家。給我小心點！」為了凸顯憤怒並加強語氣，整篇推文以英文大寫字體發表。

引燃川普怒氣的，是魯哈尼稍早警告美國「不要玩弄獅子尾巴，不然只會招致遺憾」，但他也說，「只有與伊朗和平相處，才能帶來全面和平，與伊朗干戈相向，將引爆全面戰爭。」

外界對川普以推特打口水戰早已司空見慣，例如他和北韓領導人金正恩多次隔空對罵。但川普這次用字的尖苛程度，還是讓許多中東觀察家大吃一驚。

前美國空軍情報官、美國有線電視新聞網（CNN）軍事分析家法蘭柯納說，「這篇推特…已到另一層全新規模」，他指出，和去年8月川普威脅北韓勿再生釁，否則將遭「烈焰與怒火嚴懲」相比，川普對伊朗的火氣更劇烈，「這番話突然冒出來，情勢演變如此之快讓人擔憂…相當危殆。」

川普上任後就誓言要對伊朗硬起來，還要撕毀歐巴馬政府在2015年7月居間協調而拍板的伊核協議。該協議由「5常加1」與伊朗簽訂，伊朗同意放棄核發展計畫，以交換國際社會解除制裁。川普稱其為「前所未見、可怕的單邊協議」，並指「在當前協議不斷腐爛、敗壞的架構下，我們無法避免伊朗製造核彈」。川普在5月，片面宣布退出協議，華府並著手重新對伊祭出制裁，但遭其他締約國─中、英、法、德、俄群起反對。

(中國時報)

美國務卿嗆截斷伊朗金流 美11.4億公斤肉品 出口受阻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。