美11.4億公斤肉品 出口受阻

貿易戰拖累出口，美國國產肉品出現滯銷。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

受供給大幅增加與貿易爭端導致需求減少的影響，美國冷凍倉庫存放的各類肉品堆積如山。《華爾街日報》報導，23日出爐的聯邦資料估計，美國牛、豬、禽類等肉品庫存量將超過25億磅（約11.4億公斤），創下歷史新高。

報導稱，雖然美國消費者對肉類的需求增加，但增加的速度趕不上豬、雞肉破紀錄的供應量。這使得美國肉品產業日益仰賴出口。但因美國對進口鋼、鋁與其他商品加徵關稅，美國肉品最大海外買家的中國大陸與墨西哥等國，均對美豬課關稅做為報復。

業內人士表示，美國的火腿、排骨與豬肝在中國大陸與墨西哥等市場價格勁揚，銷量開始減緩。

肉品庫存量增加或許能讓美國消費者、餐廳與零售商買到價格便宜的肉類，但海外銷量減緩與國內庫存量上升，卻會威脅到肉類加工業的利潤，而且禽畜生產商也將受低價所苦。

荷蘭合作銀行（Rabobank）動物蛋白質分析師麥克萊肯表示，貿易爭端風險與肉類供給擴大，恐造成「肉品業出現幾年來規模數一數二的調整」。

美國有些豬農與豬肉加工廠已開始縮減生產規模。養豬企業馬斯霍夫（Maschhoffs）公司一項3000萬美元投資計畫喊卡。部分豬肉加工廠近期已減少工作時數，有的工廠甚至拒收豬隻。

美國農業部預估今年肉品業的肉類產量將創下1027億磅（約466億公斤）的新高紀錄。但中國大陸在4月對美豬祭出第一波25％的關稅，本月再加碼至62%，使得銷往大陸的美豬今年1到5月下跌18%。最近幾周，美國農業部已發布資料，顯示美豬在大陸的周銷量好幾次掛零。

(中國時報)

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