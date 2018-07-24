歐盟以德報怨 稱美是友非敵

2018年07月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲聯盟經濟與財政事務執委莫斯柯維奇，22日呼籲點燃全球貿易戰火的美國與歐盟雙方應該要「像盟友一樣」。他提到，除了中國大陸與俄羅斯，川普也將歐盟當成貿易「敵人」，但他說歐盟「願意搭起橋梁」。

川普特別針對大陸發動貿戰，並因宣布加徵鋼鋁關稅而激怒歐洲盟國以來，美國與歐盟一直爭執不下。莫斯柯維奇22日在20國集團（G20）財長會議向記者表示，「我在會議上多次強調，歐盟肯定不是重大貿易失衡的始作俑者。」

美國財政部長穆努欽21日在G20會議上表示，希望「平衡」美國對大陸及歐盟各國的貿易關係，呼籲尊重「自由、公平與互惠的貿易」。他在22日會議結束時表示，川普的貿易立場不是保護主義，而是希望美國能自由而公平的貿易。但莫斯柯維奇說：「我們相信，將我們當成目標真的是不恰當…而且我們必須把美國當成盟友—不是敵人而是盟友。」他說：「貿易緊張升高而且恐怕進一步升級。這一切都為經濟前景帶來不確定性。我們必須保持頭腦冷靜。」

G20財長22日在布宜諾斯艾利斯為期兩天的會議結束發表公報，宣稱貿易和地緣政治方面的緊張局勢正在使全球經濟增長面臨風險，強調必須加強對話和行動，以減輕風險並增強信心。公報稱，世界經濟總體增長是強勁的，但他們關注短期和中期的風險增加。

公報中並未提到美國，但一些與會代表於會議期間譴責美國川普總統對中國大陸和歐洲輸美商品的強硬言論和關稅。

(中國時報)