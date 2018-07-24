歐盟以德報怨 稱美是友非敵

友善列印
中國時報
／綜合報導

歐洲聯盟經濟與財政事務執委莫斯柯維奇，22日呼籲點燃全球貿易戰火的美國與歐盟雙方應該要「像盟友一樣」。他提到，除了中國大陸與俄羅斯，川普也將歐盟當成貿易「敵人」，但他說歐盟「願意搭起橋梁」。

川普特別針對大陸發動貿戰，並因宣布加徵鋼鋁關稅而激怒歐洲盟國以來，美國與歐盟一直爭執不下。莫斯柯維奇22日在20國集團（G20）財長會議向記者表示，「我在會議上多次強調，歐盟肯定不是重大貿易失衡的始作俑者。」

美國財政部長穆努欽21日在G20會議上表示，希望「平衡」美國對大陸及歐盟各國的貿易關係，呼籲尊重「自由、公平與互惠的貿易」。他在22日會議結束時表示，川普的貿易立場不是保護主義，而是希望美國能自由而公平的貿易。但莫斯柯維奇說：「我們相信，將我們當成目標真的是不恰當…而且我們必須把美國當成盟友—不是敵人而是盟友。」他說：「貿易緊張升高而且恐怕進一步升級。這一切都為經濟前景帶來不確定性。我們必須保持頭腦冷靜。」

G20財長22日在布宜諾斯艾利斯為期兩天的會議結束發表公報，宣稱貿易和地緣政治方面的緊張局勢正在使全球經濟增長面臨風險，強調必須加強對話和行動，以減輕風險並增強信心。公報稱，世界經濟總體增長是強勁的，但他們關注短期和中期的風險增加。

公報中並未提到美國，但一些與會代表於會議期間譴責美國川普總統對中國大陸和歐洲輸美商品的強硬言論和關稅。

(中國時報)

美11.4億公斤肉品 出口受阻 7月熱浪一波波 日韓54人熱死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。