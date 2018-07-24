7月熱浪一波波 日韓54人熱死

2018年07月24日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

在東京街頭，一名男子在炎熱高溫下擦拭臉上的汗水。（美聯社）

日本受強烈高氣壓籠罩影響，高溫已持續逾一周。昨天又有多個城市出現超過攝氏40度，其中東京都青梅市出現40.8度，是東京都氣候觀測史上首度破40度高溫。

日本氣象廳表示，東京都青梅市昨天出現40.8度，是1977年有氣象紀錄以來首度逾40度。下午將近1點，東京市中心測到逾38度，是5年來首見。

鄰近東京都的埼玉縣熊谷市也在昨天下午2時16分測得41.1度，是日本有紀錄以來的新高，刷新5年前高知縣四萬十市西土佐的41度紀錄。

日本927個觀測點，其中148處測到逾35度，但這波高溫似乎還看不到盡頭。

日本高溫破表，南韓也同樣遭熱浪侵襲。氣象廳表示，江陵在23日清晨的最低氣溫達31度，創下該國1907年有氣象記錄以來的新高。持續高溫導致民眾用電量大增，致供電吃緊，光州、釜山、首都首爾均出現停電或跳電情況。

根據南韓《中央日報》報導，首爾22日正午氣溫達到38度，是有觀測紀錄以來的第5高，也是首爾1994年7月24日出現38.4度歷史性高溫之後，24年來的最高。

氣象廳指出，在8月初之前，南韓降雨機會不大，預計高溫仍會持續2周。南韓政府計畫修改「災難與安全管理基本法」，並將酷暑訂為「自然災難」，如修法通過，明年起若酷暑災難規模達一定程度，由中央災難安全對策本部因應處理。

罕見高溫也造成傷亡。日本共同社報導，7月9日至今，已有44人因高溫死亡。另據日本總務省消防廳統計，截至7月中，已有超過1.2萬人因天熱緊急送醫。在南韓，熱浪至20日止，已有956人送醫，其中10人死亡，是去年同期（3人）的3倍。

(中國時報)