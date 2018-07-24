上論壇買喵星人 6鏟屎官受騙

2018年07月24日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

詐騙集團利用愛貓人士愛心，去年間多次在「寵寵」、「飛格」等多個寵物交易論壇，PO文佯稱販賣剛出生的小貓咪詐財，至少6人上當被騙。檢警循線逮捕提供該集團詐騙帳戶的潘姓男子，台北地檢署23日依幫助詐欺取財罪嫌起訴潘男，並繼續追查暱稱「艾倫吳」的詐欺集團其餘成員。

謊稱貓太小 延後面交

起訴書指出，詐騙集團成員「艾倫吳」，去年10月18日在「寵寵微積網路論壇」交易平台上張貼販賣自家所生小貓訊息，佯稱貓太小，等1個半月後面交，買家依指示轉帳匯出2500元後，相約1個半月後在捷運站面交小貓，但買家後來卻苦等不到賣家出面，且聯繫賣家均未獲回應，始知受騙。

隔天，「艾倫吳」食髓知味，又在「飛格論壇」上張貼販售小貓訊息，並將面交小貓時間拖至2個月後，先誘騙民眾匯訂金1500元，即人間蒸發，拒絕面交；10月23日、11月1日、8日及17日，再陸續4次以相同手法在「寵寵」論壇PO出小貓交易訊息，4度各詐騙得手2500元。

追人頭帳戶 潘男遭訴

另去年10月，「艾倫吳」在P9網站上，張貼販養保養品訊息，騙走民眾4000元，總計詐騙集團「艾倫吳」以出售小貓、保養品詐騙金額共計1萬8000元。

事後，受騙的愛貓人士報案，警方發現被害人至少6人，新北市、台北市、高雄市都有人；另「寵寵」論壇也公告提醒小心詐騙，警方依被騙愛貓人士所匯款的2個帳戶，查出帳戶所有人是潘姓男子，潘男不到案遭通緝。

北檢認定潘男涉嫌販賣帳戶提款卡、密碼提供詐欺集團使用，為詐欺取財罪的幫助犯，昨提起公訴，另指揮警方繼續追查其餘詐欺集團成員。

(中國時報)