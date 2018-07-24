認養代替購買 詐團騙運費

2018年07月24日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

警政署165反詐騙專線統計，今年上半年計受理5起民眾報案、檢舉，透過網路論壇認養寵物遭詐騙案件，被騙多為須幫貓咪等寵物清理大便的「鏟屎官」愛貓人。警方分析這是以寵物為標的的「假網拍」手法，就是收錢不出貨；由於愛狗人士呼籲「認養代替購買」，歹徒轉而以「運費」為由詐騙錢財。

刑事局指出，詐騙集團於寵物相關網路論壇，張貼自己或親友家有新生寵物可供認養訊息，還呼籲網友「以認養代替購買」，只要支付運費即可領養。被害民眾留言表示興趣後，對方即要求互加LINE等通訊軟體，私下聯繫運送事宜。

騙徒會傳送幾張貓狗的可愛萌照，當網友想約見面看看貓狗狀況，騙徒便以寵物炙手可熱為理由，「很多人傳訊息來問耶，你如果不要，一下子就被認領走了喔！」被害人心急，便依指示匯款1000至數千元不等運費，之後即遭賣家封鎖，無從見到可愛的毛小孩。

此外，之前有2名女子在網路刊登「認養幼犬」訊息，聲稱願將市價1萬5000的長毛臘腸幼犬廉讓，卻「一犬多賣」騙了40多名買家。

警方說，大陸近年網購盛行，連寵物都透過網購交易，寵物詐騙有增加趨勢。新華社曾報導貴陽某高中生網購英國折耳貓，對方原本說免費送養，之後以航空運費、籠子費、帳戶遭凍結等藉口，騙走8300元人民幣，約台幣4萬多；還有網購鬆獅犬，卻寄來米克斯，最後以「等有貨再發」斷絕聯繫。

警方建議，領養寵物還是前往合法立案機構，切勿透過 LINE、臉書等通訊軟體與賣家私下聯繫交易或領養，且貨到付款，親自抱走毛小孩最安全。

(中國時報)