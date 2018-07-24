搶匪1年劫2次 法官認有悔意輕判

2018年07月24日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

男子李定家曾在桃園犯下性虐待檳榔西施遭判刑12年，假釋出獄不到3年，接連在淡水行竊娃娃機店家，還在林口持西瓜刀搶手機，分別遭判刑1年、8月不等。今年6月再次搶奪女子的名牌包，他仍辯稱家中有2名稚子待撫養，士林地院審理後，竟認為他犯後坦承犯行，確有悔意，僅判刑10月，引發網友議論。

2004年間，李男騎車行經桃園某檳榔攤，見19歲檳榔西施穿著清涼，持改造手槍強行押走，並以尖嘴鉗、假陽具性虐待得逞，還要求西施的老闆拿2萬元贖人，取款時被捕，判刑12年定讞，2014年10月假釋出獄。

去年8月29日晚間，李在新北市林口區持西瓜刀搶劫HTC手機，新北地院法官認為，他搶的財物非鉅，家中有2個月大、1歲半的小孩要養，經濟負擔很重，情況足以令人一般人憐憫，依法予以減刑，今年3月底，依攜帶凶器搶奪罪判處有期徒刑8月。

沒想到，李不知悔改，6月11日，李又在北投區鎖定一名女性，趁被害女子正要開車離開停車場，佯稱要問路，突然開副駕駛座車門，徒手搶走放在座椅上的名牌包，以及裡面1萬4000多元，隨即遭熱心民眾追趕數百公尺後，李遭壓制在地落網。

39歲李男開庭時均向法官表示，因為經濟壓力很大，缺錢撫養妻小，還要繳車貸才會犯案，士院法官也認為他犯後坦承犯行、態度尚可，確有悔意，昨判處有期徒刑10月，全案可上訴。

(中國時報)