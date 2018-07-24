北捷摸臀狼 科技男坦認衝動

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中國時報
／台北報導

在科技公司上班的謝姓男子，23日上午搭台北捷運上班，竟在車廂內伸出鹹豬手，對後方穿短裙的妙齡女襲臀，過程遭另名女乘客錄影PO網肉搜。謝男看到大批網友留言抨擊，嚇得不敢上班，回家換衣服在外遊蕩。警方晚間通知他到案，他辯稱一時興奮衝動，覺得後悔。

警方表示，昨天上午9時，20多歲、著短裙的年輕女子，搭捷運文湖線列車至內湖上班，列車未抵達大直站時，背對女子的32歲謝男裝著若無其事，多次伸左手觸摸女子左臀，一旁女子見狀錄影蒐證，隨即告訴被害女子。

兩女討論後，決定按車廂服務鈴通報捷運人員報案，謝見事跡敗露，趁捷運停靠大直站時倉皇下車落跑。女子向中山分局大直所報案，錄影的女乘客則po臉書表示，上車時就懷疑謝藉故接近她，她閃到一旁，沒想到謝仍對其他人出手。

警方調閱監視器畫面，並追蹤悠遊卡進站資料，查出謝男涉有重嫌。警方說，謝沒有前科，在大直站下車後，因心虛沒去公司，上網發現被肉搜，又搭捷運返回中和住家換掉藍色上衣，整天在外遊蕩躲藏，警方掌握行蹤，請他到案說明。

謝供稱，搭捷運一時興奮衝動，才臨時起意摸臀，警訊後，將他依性騷擾防治法究辦，因還有其他女子在網路留言指也曾遭他騷擾，將擴大清查。

(中國時報)

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