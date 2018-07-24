千萬廣告牆 市府擺爛沒招租

光華新天地外牆因為市府搞烏龍，竟有1年半無法招租廣告，造成超過千萬元的損失。（議員黃珊珊研究室提供）

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中國時報
／台北報導

光華新天地臨市民大道側本來有一整面大型廣告，廣告效果絕佳，但有民眾發現從去年開始卻不見了，北市議員黃珊珊追查，市府市場處和都發局竟然搞烏龍，造成1年半來廣告租金收入損失千萬，她痛批，市長柯文哲努力省錢，局處卻扯後腿、擺爛；市場處長許玄謀對此回應，將檢討並提出報告。

閒置1年半 租金沒半毛

2006年就通過都審的光華新天地大樓市民大道側外牆，自2009年開始對外招租，但從去年至今，已有1年半都沒有廣告刊登，租金收入沒半毛。

黃珊珊追查公文後發現，市場處與建築師前年將外牆整建工程送都審會議，結論包括降低色彩彩度、補充規格尺寸和外牆採塗料工法的可行性，全都是針對廣告物內容與材質，結果都發局卻發文給市場處告知「取消立面廣告物」。

她說，送審內容是外牆拉皮，原有核准廣告物並沒有要更動，所以市場處提出的圖說上僅列出需要變更設計部分，不料，都發局搞烏龍認定要取消，更扯的是，市場處與建築師收到公文，竟沒有發現廣告物被取消，也就沒有在公文訴願期限內提起訴願。

各單位搞烏龍 議員怒轟

黃珊珊抨擊，市府各單位不相互聯絡，不知道類似搞烏龍的事還有多少，讓人懷疑整個市府都死掉了，柯文哲每天忙省錢，市場處還扯後腿、擺爛，損失千萬元廣告租金收入，如果市場處是一家民間公司，恐怕老早倒閉了，一個搞烏龍的事實就這麼存在到今天。

許玄謀解釋，第一次申請廣告物後，承辦人員將資料送審時把廣告物相關申請內容拿掉，以為有准許不必再申請，將對此事檢討並提出報告；北市產發局長林崇傑說，要求市場處重新提出廣告物申請。

(中國時報)

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