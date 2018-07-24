北宜公路防飆 平均速率執法

2018年07月24日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

萬里隧道「平均速率」執法成效卓越，大幅降低超速案件，新北市警局編列200萬元，將於今年底在台9線（北宜公路）21公里至38公里處實施平均速率，遏止超速飆車事件，希望大幅降低車禍死亡率。

9支測速照相 難遏止

據警方統計，有「九彎十八拐」稱號的北宜公路，2015年共發生4件死亡車禍，2016年9件，今年1月至7月則是7件，比去年同期成長倍增，肇事主因多是車速過快、過彎時跨越至對向車道。

警方指出，北宜公路危險「六大彎」分別是棲霞彎、檳榔彎、菩薩彎、茶壺彎、財茂彎、鬍鬚彎，全線有9支固定式測速照相，另外有不定期的取締勤務，但仍然無法遏止車禍，市警局決定在台9線約21公里（小格頭附近）至38公里（坪林市區附近）處架設設備實施「平均速率」。

可望降低車禍死亡率

交通大隊大隊長李宏振表示，萬里隧道今年7月開始執行「平均速率」執法，往萬里方向6月超速率5.6％，實施後降至1.39％，往金山方向6月超速率3.5％，實施後降至0.9％，超速案件大幅降低，因此，為保障北宜公路用路人安全決定在該路段實施。

李宏振表示，北宜公路並非封閉道路，複雜性相對提高，平均速率執法具有提醒、警告作用，提醒用路人行經危險路段要多加注意。

交通大隊表示，民眾擔憂守法車輛的「個人資料」外洩等問題，未違規車輛的行車紀錄卻被保存下來，已要求委外廠商1個月內須將資料全數刪除。

(中國時報)