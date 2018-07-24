被迫割地讓路 年繳全稅喊冤

2018年07月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 、實習記者匡韻嵐／桃園報導 、實習記者匡韻嵐／桃園報導

桃園區昆明路有住家依法保留的法定空地被當成道路使用，住戶用不到卻得年年繳上千元地價稅，地政局長林延文坦言曾函詢財政部卻未有完整答覆，議員斥違反比例原則，地方政府不能兩手一攤，舉依法行政大旗，坐視人民痛苦，要求專案處理，林允諾會全力幫忙。

自有地 卻完全無法私用

市議員范綱祥說，邱姓地主蓋屋時，因建蔽率留下的法定空地被桃園公所要求釋出，永久供道路使用，還簽下同意書，地主礙於「不簽就不給使建照」照辦，名下土地被當成道路，連放花盆都被警局開出勸導單、要求移除道路障礙，完全無法私用，但卻被要求繳納全額地價稅，「非常詭異！」

范綱祥說，依照《土地減免規則》明訂無償供公眾使用的道路土地，免繳地價稅，然卻有但書指法定空地不能免徵，邱姓地主的土地使用權被剝奪，卻還是要負擔納稅義務，認為是違反比例原則的違憲法令。

捍衛權益 還得申請釋憲

但執法的第一線地方官員卻抱著公務員心態「依法行政」，人民要走上釋憲之路才能保障自身權益，實在是長路迢迢，要求地稅局掌握全市法定空地供公共道路使用的數量、比例、以及對財政影響等的數據，提報中央供修法參考依據。

林延文說，80年代建築法規不完善，法定用地非大樓所有住戶共同持分，而是都歸到同一個地主或建設公司名下，近年地價稅攀升，不少民眾收到稅單後才知道，直言是「歷史共業」，桃園約有5、6件，將蒐集資料後向中央建議朝地價稅減免方向辦理。

(中國時報)