彰縣2.4億節電補助 申請要快

彰化縣發展綠能，縣長魏明谷（中）23日宣布5大推廣方針，鼓勵縣民踴躍申請補助汰換成智慧節能設備燈具。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣發展綠能大縣，離岸風場已開始海底地質鑽探與海事調查，5月初CIP（哥本哈根基礎建設基金）宣布成立近岸永續發展基金後，20日在王功舉辦首場說明會了解需求。今年更獲經濟部補助2.4億元，3年內全面汰換燈管、空調等節電設備，包含農業夜間照明；彰化縣長魏明谷鼓勵鄉親踴躍申請「省荷包」。

CIP了解在地需求

綠能推動辦公室主任許智修說，風機水下基座基礎鋼構仍在設計階段，縣府打造在地產業供應鏈平台，因主、次要零件必須耐鏽蝕技術門檻較高，正積極挖掘、輔導在地優質廠商，鼓勵申請風電供應鏈認證，以期符合接單生產資格，也歡迎廠商主動諮詢。除風機工程需招攬在地施工與監控人員，海事調查及探勘作業也需人員在水上戒護；漁民經基本訓練後即可受雇上工，增加就業機會。

哥本哈根風能開發公司總監許乃文表示，將分7年逐步投入2.5億元專款回饋沿海鄉鎮；9月底前共計在芳苑、大城、福興、線西和鹿港5鄉鎮舉辦10場說明會，並成立彰化辦公室，了解在地意見與需求。實質回饋包括打造5座丹麥式主題遊樂場兒童公園，明年芳苑將率先興建，每座造價更從250萬加碼至400萬。

農業電照燈具可換新

另外，彰化縣節能省電有一套，曾榮獲經濟部全國節電競賽非6都縣市第2名，今年更獲2.4億元補助，是非6都最高，將在3年內針對集合式住宅與住商辦的室內停車場智慧照明、節能系統及辦公室燈具進行汰舊換新，業者、機關學校都可申請；農業部分如電照菊花、溫室早春葡萄與火龍果等，需在9月7日前提出，詳情可電洽04-7531120或各農會。

(中國時報)

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