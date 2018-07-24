小兄妹遭虐 監護權回歸生母

2018年07月24日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義縣民雄鄉一對年僅4歲和3歲的小兄妹，去年遭繼母無端以熱水淋燙，持棍棒打到骨折，直到哥哥送醫院才揭發繼母的惡行。繼母雖已被求刑1年4個月，但小兄妹至今仍在安置中，無家可回；儘管生母已取得監護權，社工仍要評估兄妹與母親關係重建狀況，才會適時讓身心靈都受創的兄妹回到媽媽身邊。

社工安置 評估狀況

嘉義基督教醫院急診室醫護人員去年7月在診斷男童傷勢時，發現男童身上有不尋常的舊燙傷痕跡，且右手和左手骨都骨折，明顯和家屬聲稱男童是跌倒受傷有落差，直覺是兒虐案件，馬上通報嘉義縣社會局；社工家訪更進一步發現當時年僅2歲的妹妹也遭到虐待，馬上緊急將2人安置。

非親生 就惡意傷害

警方一度懷疑兄妹生父也涉嫌家暴，但因查無事證最後不起訴；反倒是繼母雖被嘉義地檢署檢察官求刑6個月，嘉義地院認為繼母對懵懂無知幼童下毒手，惡性十分重大外，尤其繼母不曾傷害自己2名親生子女，虐待小兄妹後卻對他們不聞不問，顯見因兄妹非她親生，所以絲毫不在意2人死活，最後依成年人故意對兒童犯傷害罪3罪合併執行1年4個月。

嘉基院方表示，小兄妹遭遇令人難過，幸好有嘉基兒保小組與社政、檢警配合協助，兄妹倆獲得安置和照料。不過，兒少虐待與疏忽雖受到廣泛注意，但台灣兒虐案件並沒有減少，尤其在兒虐致死案件中，約70％過去曾有受虐跡象，如能早期發現，及時辨識通報，就能保護兒少免於再度受虐，甚至死亡的可能。

由於兒少虐待與疏忽牽涉複雜的社會問題，嘉基認為，除透過醫療社政與檢警的密切合作外，也要民間團體和民眾有意識參與，才能盡量減少兒虐事件發生。

(中國時報)