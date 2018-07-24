大巨蛋 最快8月都審大會

2018年07月24日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

備受矚目的大巨蛋案，遠雄上月重新遞件後，今（24日）將舉行都審會幹事會，北市府、遠雄將各派代表到場，因遠雄重新掛件內容與先前差異不大，預料將確認都審大會時程，預計最快8月底前舉行都審大會。都發局強調，大巨蛋要全面復工還須經過都審大會、環評、建照變更等，一切按程序辦理，復工沒有時間表。遠雄則僅表示，相關問題等都審大會列入會議記錄再討論。

大巨蛋原已通過都審幹事會，原訂今年4月3日舉行都審大會，未料，遠雄與市府因建築技術規則第97、127條認知不同，雙方遲遲無法取得共識，遠雄於3月底申請撤件，近3個多月來遠雄高層多次到市府開會研議，但仍無共識，眼看雙方僵持不下，遠雄上月底突然重新遞件。

遠雄重新遞件讓大巨蛋復工又露出一絲希望，都發局表示，因遠雄撤件，相關程序必須重頭開始，包括都審幹事會、都審大會、環評、建照執照變更等，全部通過才能全面復工，因遠雄送審內容與前次差異不大，預計將會共商都審大會時間，預估最快會在8月底前舉行。

遠雄發言人楊舜欽表示，都審幹事會屬於會前會，此次遞件僅微調57輛大客車動線、上下客地點，原則上變動不大，幹事會也不會對此討論，都審大會才是關鍵；至於都審大會舉行時間尊重市府決議，一切按照程序辦理，沒有預設立場。

(中國時報)