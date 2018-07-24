大巨蛋 最快8月都審大會

友善列印
中國時報
／台北報導

備受矚目的大巨蛋案，遠雄上月重新遞件後，今（24日）將舉行都審會幹事會，北市府、遠雄將各派代表到場，因遠雄重新掛件內容與先前差異不大，預料將確認都審大會時程，預計最快8月底前舉行都審大會。都發局強調，大巨蛋要全面復工還須經過都審大會、環評、建照變更等，一切按程序辦理，復工沒有時間表。遠雄則僅表示，相關問題等都審大會列入會議記錄再討論。

大巨蛋原已通過都審幹事會，原訂今年4月3日舉行都審大會，未料，遠雄與市府因建築技術規則第97、127條認知不同，雙方遲遲無法取得共識，遠雄於3月底申請撤件，近3個多月來遠雄高層多次到市府開會研議，但仍無共識，眼看雙方僵持不下，遠雄上月底突然重新遞件。

遠雄重新遞件讓大巨蛋復工又露出一絲希望，都發局表示，因遠雄撤件，相關程序必須重頭開始，包括都審幹事會、都審大會、環評、建照執照變更等，全部通過才能全面復工，因遠雄送審內容與前次差異不大，預計將會共商都審大會時間，預估最快會在8月底前舉行。

遠雄發言人楊舜欽表示，都審幹事會屬於會前會，此次遞件僅微調57輛大客車動線、上下客地點，原則上變動不大，幹事會也不會對此討論，都審大會才是關鍵；至於都審大會舉行時間尊重市府決議，一切按照程序辦理，沒有預設立場。

(中國時報)

太陽能插旗不種電 良田荒蕪 萬里隧道 22天開出2140張罰單

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。