萬里隧道 22天開出2140張罰單

2018年07月24日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市警察局交通大隊自今年7月1日起在萬里隧道實施「平均速率」執法，一旦平均速率超過速限依法開罰，據統計至22日止，已開出2140張罰單，每張罰單至少1800元起跳，市庫進帳逾385萬元。警方強調，執法並非為了開單，而是為了保障所有用路人安全。

萬里隧道計畫由公路總局第一區養護工程處編列約200萬經費建置，車輛行經萬里隧道時，只要平均速率高於速限，相關資料則會轉交新北市警局依法開罰，進出隧道時間低於57.3秒，代表均速高於70公里開罰標準。警方統計，萬里隧道每日車流量約萬餘輛，1日至22日2140張超速罰單，約占用路人總數1％。

交通大隊大隊長李宏振表示，萬里隧道速限50公里，民眾對於車速認定有疑慮，因此，車速高於70公里才會開罰，每張罰單依據速度不同，至少1800元起跳，政府執法並非要與民眾搶錢，而是為了保障所有用路人安全。

交大執法組分隊長吳坤霖表示，自2017年中起陸續參考英國、義大利、澳洲「平均速率」執法成效依據國外的研究資料，實施平均速率執法可降低事故發生率、降低空氣汙染，亦可以提高該路段的車流穩定性。

平均速率曾在新莊區堤外道路施行，當時僅進行成效評估並未開罰，該處架設相關設備及告示牌後，車流速度趨於穩定。

(中國時報)