竹市單車族福音 YouBike費率調降

2018年07月24日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市府23日宣布YouBike費率調降措施，前4小時內每半小時10元，總計80元，相較過去4小時120元更為平價，適逢新竹300博覽會期間，盼透過四通八達的YouBike，吸引更多觀光客造訪。

YouBike繼2016年啟用至今，曾創下單日周轉率19次、全台首創鐵路結合鐵馬等2項紀錄，竹科也響應設點，成為全台唯一建置YouBike的園區，說明YouBike已成為市民交通運輸的新選擇，竹市目前設點57站，共達1325台車，使用率已突破245萬人次。

鑒於YouBike使用率愈來愈高，長時間使用的機會也相對提高，市府表示，不少市民及遊客反應，希望市府能提出更優惠費率，讓使用者有更充裕的時間飽覽新竹各景點。

市府為此與微笑單車股份有限公司協調，達成調降費率共識，即日起調降為「前4小時內每30分鐘10元、第4小時後至第8小時每30分鐘20元、第8小時以後每30分鐘40元」，新竹科學園區YouBike也同步調整。

舉例而言，過去YouBike在使用第2小時後，每半小時要20元，使用4小時要花120元，如今調降為前4小時內每半小時10元，4小時只需80元，省下的錢能去買飲料、點心。

目前適逢新竹300博覽會舉辦期前，遊客觀光人次進入高峰期，YouBike的最新優惠措施，可望讓更多民眾提高遊覽意願，展場周邊如新源建功一站及馬偕醫院站都設有YouBike供租借，歡迎遊客踴躍利用。

(中國時報)