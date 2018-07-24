竹市單車族福音 YouBike費率調降

新竹YouBike費率即日起調降，前4小時內每半小時只要10元。（徐養齡攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市府23日宣布YouBike費率調降措施，前4小時內每半小時10元，總計80元，相較過去4小時120元更為平價，適逢新竹300博覽會期間，盼透過四通八達的YouBike，吸引更多觀光客造訪。

YouBike繼2016年啟用至今，曾創下單日周轉率19次、全台首創鐵路結合鐵馬等2項紀錄，竹科也響應設點，成為全台唯一建置YouBike的園區，說明YouBike已成為市民交通運輸的新選擇，竹市目前設點57站，共達1325台車，使用率已突破245萬人次。

鑒於YouBike使用率愈來愈高，長時間使用的機會也相對提高，市府表示，不少市民及遊客反應，希望市府能提出更優惠費率，讓使用者有更充裕的時間飽覽新竹各景點。

市府為此與微笑單車股份有限公司協調，達成調降費率共識，即日起調降為「前4小時內每30分鐘10元、第4小時後至第8小時每30分鐘20元、第8小時以後每30分鐘40元」，新竹科學園區YouBike也同步調整。

舉例而言，過去YouBike在使用第2小時後，每半小時要20元，使用4小時要花120元，如今調降為前4小時內每半小時10元，4小時只需80元，省下的錢能去買飲料、點心。

目前適逢新竹300博覽會舉辦期前，遊客觀光人次進入高峰期，YouBike的最新優惠措施，可望讓更多民眾提高遊覽意願，展場周邊如新源建功一站及馬偕醫院站都設有YouBike供租借，歡迎遊客踴躍利用。

(中國時報)

萬里隧道 22天開出2140張罰單 築巢引鳳 中市開發產業園區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。