古蹟整修 拱範宮重現風華

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中國時報
／雲林報導

國定古蹟雲林縣麥寮鄉拱範宮媽祖廟因木造結構毀損嚴重，經過7年整修，23日舉行「重修安座祈福大典」。高達上億元的整修經費，除了中央文化部補助2000萬，還加上台塑企業贊助3000萬元與信眾捐款，集眾人之力終於讓拱範宮風華再現。

拱範宮主祀媽祖，前身為1685年建於麥寮鄉海豐港的廟宇，1742年遷建至麥寮市區，是沿海地區重要的宗教信仰中心，2006年由雲縣府指定為縣定古蹟，2012年文化部公告為國定古蹟。

拱範宮「重修安座祈福大典」由縣長李進勇、縣議會副議長蘇俊豪、縣議員許志豪、林深、麥寮鄉長許忠富、台西鄉長趙瑞和、崙背鄉長李永茂等人共同主持，許多信眾特別前往上香，搶先一睹精心整建的雕梁畫棟。

李進勇表示，拱範宮是歷史悠久的媽祖信仰中心，具有宗教信仰與文化資產雙重角色。由於廟體老舊許多地方需要整修，在廟方前任主委、現任鄉長許忠富及現任主委張克中率領團隊全心投入下，終於在本月完成整修。

張克中說，拱範宮的整修工程完全依古法施工，盡量保留其原貌，希望留給民眾作為今昔對比，讓大家感受古老建築氛圍與現代修復工藝的完美結合，永續傳承拱範宮開山媽祖信仰。

地方文史工作者表示，拱範宮的木雕手工精細，且包含各個時代的社會背景，例如三川殿有4個穿西裝的雕刻人物，即代表曾占領台灣的荷蘭人、西班牙人、葡萄牙人與日本人，極具歷史意涵。

(中國時報)

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