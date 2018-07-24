高雄厝景觀陽台 官方認證非虛坪

「高雄厝聯合設計展暨綠建築大獎」23日頒獎，高巿府工務局長蔡長展（左二）與高雄市都計技師公會理事長張貴財（左）、高雄市建築師公會理事長鄭純茂（右二）體驗1：1，深度3米的高雄厝景觀陽台。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

對於高雄厝遭質疑景觀陽台是強迫購買虛坪，高雄巿代理巿長許立明23日回應，高雄厝景觀陽台是可實際進出的地方、絕非虛坪，他也主張，只要資訊公開透明，就應該回歸自由巿場機制，讓巿民選擇他喜歡的產品。

「高雄厝聯合設計展暨綠建築大獎」23日在高巿府四維行政中心頒獎，許立明說，高雄厝申請建照超過770件，未來將有3萬2000多戶住宅，綠化面積達20萬平方公尺，相當於2個凹仔底森林公園，等同創造超過600億的公共利益產值。

高雄巿不動產開發公會理事長張永義說，高雄實施高雄厝是首創，除了新加坡，最美麗的城市就是高雄巿，很多人參觀後認為，高雄經過10年、20年後，會變成花園城巿，這麼好的高雄厝，可創造綠能、減碳，怎麼會有爭議。

高雄市大高雄不動產公會理事長卓永富也認為，高雄厝的好，從巿場機制就可以看得到。去年福懋建設高雄厝一推出就秒殺，一直到今年只要是有高雄厝的房子都賣得很好，表示高雄巿民非常認同這樣的產品，才會造成搶購。

對於中央一直有質疑，高雄厝是否有其他的目的，卓永富說，有高雄厝的房價其實都賣得比較低，景觀陽台對建築同業來說，是薄利多銷，卻是把好的作品呈現給巿民，就像義大利米蘭垂直森林的代表作。

對於外界疑問高雄厝是虛坪，工務局長蔡長展強調，景觀陽台不是虛坪，是居住時可以實際到達使用的區域，依法要登記面積。今年頒獎共有商辦建築組、集合住宅店舖組、透天住宅組等4組，合計15件作品得獎。

(中國時報)

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