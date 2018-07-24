溫泉汙水亂排 民憂喝下肚

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中國時報
／綜合報導

新北烏來溫泉區的南勢溪是大台北地區重要的飲用水水源，不過，台北市議員李慶元近期現勘發現，烏來老街旁有不肖溫泉、餐飲業者，直接將洗澡水、糞汙水等排入溪內，就怕民眾喝到髒水。台北自來水事業處長陳錦祥表示，會與中央和新北市積極處理；新北市水利局指出，烏來地區溫泉水、生活汙水分流，溫泉水排放檢驗合格，應該是誤會。

李慶元23日在財建部門質詢指出，13年前曾到烏來老街現勘，發現沿街溫泉、餐飲業者不當排放糞汙水，沿著南勢溪一路流到淨水場取水口，變成大台北居民喝的飲用水，儘管有經過淨化處理，民眾喝了仍覺得噁心。當時他要求北水處與新北市府、水利署台北水源特定區管理局齊力改善，近年確實有成效。

不過，2周前他再到烏來勘查，仍發現有業者光天化日在烏來橋下排放廢水，且24小時不間斷，白色油汙都浮在水面上；另外；烏來老街旁設有親水步道，也可見溫泉水、糞汙水直接排到溝渠，十分髒亂；甚至某豪華溫泉會館的露天溫泉洗澡水也疑似直接排入南勢溪，應進一步釐清業者究竟有沒有全部納管。

陳錦祥表示，目前80％業者的生活廢水都有納管，溫泉水不屬於生活廢水，無法進入汙水處理廠，但仍需經過基本處理才能排放，北水處每季都會檢查，目前為止大致符合排放水的標準，至於議員點出的區域，後續會檢驗有沒有漏網之魚。

新北市水利局副局長諶錫輝說，烏來地區溫泉水與生活汙水已經分流處理，溫泉水只要經過降溫和過濾，就可排放，環保局每個月也都定期檢驗，並沒有問題；至於洗澡、糞汙水等生活汙水早已納管，不會排入南勢溪。

(中國時報)

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