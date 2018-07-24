涉性騷老醫師 被爆「動作粗魯、言語不當」

2018年07月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

林口衛生所67歲吳姓醫師日前涉嫌在看診室性騷擾帶小孩看診的媽媽，23日吳拒絕警方傳喚製作筆錄，目前衛生局成立性騷擾防治委員會調查，最高可裁罰10萬元，如果當事人提告，全案將送交醫師懲戒委員會，最嚴重恐將面臨停業處分。

新北市30歲呂媽媽指控，上月29日及7月13日帶著1歲兒子到林口衛生所施打預防針，2次看診皆遭吳姓男醫師用手觸摸膝蓋內側，甚至掰開大腿，14日她將被性騷擾的過程PO上網並向衛生局申訴，引來另2名受害媽媽出面指控。

據了解，吳姓醫師早在2009年在淡水衛生所擔任約聘小兒科醫師時，就曾遭看診的媽媽申訴「動作粗魯、言行不當」，還對著媽媽和小孩說「小孩大便拉油的話應該快死了吧！」媽媽事後不滿打電話到衛生所申訴，並PO文提醒民眾說「最好不要帶小孩去看小兒科吳姓醫生，會氣死。」

衛生局健康管理科長林惠萍表示，吳姓醫師僅於2013年1月在淡水衛生所，遭陳情人指出再開感冒藥遭拒絕；至於2009年民眾在網路上PO文申訴，疑似是溝通後作罷，並未被記錄。

林口警分局表示，案發後已受理2名疑似受害人到案製作筆錄及申訴，目前皆未提告，吳姓醫師則在23日上午電話聯繫時拒絕到案製作筆錄，後續依作業流程，將申訴書及相關書面資料，移交衛生局調查。

林惠萍表示，衛生局將依法展開調查，邀請醫師公會、法界代表及社會公正人士組成性騷擾防治委員會，最慢2個月內完成調查，最高可罰10萬；如果當事人提告，全案將送醫師懲戒委員會，最重恐停業。

(中國時報)