從就業市場榮景 嗅出雲林發展契機

友善列印
中國時報
李進勇

雲林縣今年最具規模的就業博覽會「幸福雲林，快樂找頭路」甫落幕，9成以上是縣內的公司行號，讓雲林縣民能在地就業、就近照顧家庭，盛大的場面包括義美、上銀、正新、豐泰、旭硝子、福懋、友達等90家廠商現場徵才，上萬個職缺吸引眾多求職者到場尋找機會，展現雲林產業發展及人力就業的榮景。

近2年來，許多著名大廠都選擇雲林落腳，包括日本信越電子、義美、UCC、台灣德亞瑪、台灣卜蜂食品等。

雲林縣有很好的條件，除以單一服務窗口來歡迎投資，更積極創造友善投資環境，去年中獲經濟部工業局核定轄內各工業區計近1.2億的前瞻建設道路、排水及景觀等工程經費，大大提升工業區環境品質。

目前，縣內各工業區都已接近飽和，為創造更多的就業機會及促進產業之發展，縣府除積極鼓勵業者釋出閒置用地外，一方面也積極尋覓新闢工業區設置的可行性，公私部門攜手打造安居樂業的新雲林。

在縣府積極與成功營造優質的設廠環境下，也繁榮了人力需求及就業市場，雖然雲林縣的總人口數逐年下降，但勞動人口卻自2013年的34萬8000人到2017年提升至35萬9000人；2017年雲林失業率3.7％，低於全國失業率平均值3.8％；2017年雲林的勞動力參與率達59.7％高於全國的58.8％，這些關鍵指標在在顯示雲林的就業市場日益進步，這是公私部門同心努力的結果。

(中國時報)

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