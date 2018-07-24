小爪水獺移居花蓮 爽曬日光浴

「喬巴」和「艾斯」搬到花蓮Long Stay，舒舒服服享受著東台灣的日光浴。（遠雄海洋公園提供）

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中國時報
／台北報導

小爪水獺年輕單身漢「喬巴」和「艾斯」搬家囉！台北市立動物園透過跨機構合作，把小爪水獺兄弟護送到花蓮遠雄海洋公園定居，展開新生活，園方號召喜愛小爪水獺的粉絲，呼朋引伴到花蓮拜訪牠們，也能振興在地觀光。

由於小爪水獺奉行一夫一妻制，在野外通常是同一家族組成一個群體，具有強烈領域性，去年底當「喬巴」和「艾斯」達到性成熟後，平常對孩子總是百般呵護的爸爸「Hugo」就扮演起虎爸角色，督促小爪水獺跨出成年後的第一步。

園方指出，爸爸「Hugo」在「喬巴」滿2歲時，態度嚴厲地驅趕牠出門，不容許「喬巴」繼續待在家族中，於是保育員安排同年齡的「艾斯」作伴，暫時讓兄弟倆一起搬到單身宿舍。

在「喬巴」和「艾斯」展開獨立生活時，動物園和遠雄海洋公園同步啟動「域外保育族群管理及教育展示」計畫，動物園表示，原本安排今年農曆後讓「喬巴」、「艾斯」搬到新家居住，無奈花蓮發生大地震，Long Stay的計畫也就暫緩實施。

遠雄海洋公園內部設施歷經數月整理與修復，終於安排「喬巴」和「艾斯」前往花蓮，保育員說，兄弟倆剛抵達陌生環境時，看起來有點緊張，經過3天適應已可習慣新環境，不到一周就舒舒服服享受東台灣的日光浴。

(中國時報)

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