圖書館結合菜市場 閱讀兼食育

2018年07月24日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市立圖書館為鼓勵民眾多利用圖書館，規畫各分館結合周邊設施，推出特色圖書館，例如土城分館樓下就是菜市場，故經常舉辦親子活動，媽媽帶小朋友參加活動後，下樓就可以買菜；本月剛啟用的蘆洲仁愛智慧圖書館，位在立體停車場2樓，樓上停好車，下樓就可順便借書。

新北市立圖書館指出，8月4日土城分館特別針對6歲以下兒童舉辦「蔬果達人」親子繪本故事體驗活動，將說故事與食育教育結合，除了讓小朋友從有趣的故事裡認識蔬果食物，了解蔬果對健康的益處，學習正確的飲食觀念，媽媽到樓下菜市場還可向蔬果攤老闆學習挑選蔬果的技巧。

土城分館主任王國賢說，番茄是許多小朋友不敢吃的蔬果之一，所以這次活動特別讓小朋友選讀《我絕對絕對不吃番茄》故事繪本，告訴小朋友吃番茄的好處，然後帶小朋友到菜市場學習挑選番茄，實際體驗、學習健康飲食的觀念。

此外，剛於本月13日啟用的蘆洲仁愛智慧圖書館，位在民權路仁愛立體停車場2樓，全館採用高科技的「無線射頻辨識系統」，裝設自動門禁與自助借還書設備，提供民眾自行刷卡進館、DIY借閱圖書及歸還等全程自助服務，是新北市第三座智慧圖書館。

仁愛智慧圖書館主任張良銘表示，館內規畫兒童區、期刊區、閱覽區等70個閱覽座位，館藏文學、旅遊、漫畫、親子等1萬3000餘冊各類書籍及28種期刊，除提供社區居民享有舒適的閱讀空間，更歡迎大家停好車之後，順便借本好書回家閱讀。

(中國時報)