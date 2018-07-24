家具廠做掩護 違法瓦斯分裝場露餡

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣36歲張姓男子，涉嫌違法從事瓦斯分裝作業，還以家具廠外觀作為掩護，內部則違規放置大批瓦斯鋼瓶，湖口消防分隊接獲線報，22日下午突襲該填充場，查獲大量逾期液化石油氣鋼瓶空桶數十桶，還有封口完整的液化石油氣鋼瓶和分裝器具等，全案依違反消防法函送裁罰。

湖口分隊接獲線報，指稱有不肖業者偷偷進行瓦斯分裝，分隊長蔡篤漢率隊員張淑惠、羅宇辰22日執行取締勤務，抵達現場後發現該址外觀竟是家具廠，但仍不敢大意，上門訪查後，發現工廠內竟存放大量瓦斯鋼瓶，隨即通報警方前來協助搜查。

經搜查發現現場有大量過期鋼瓶，還有一桶50公斤已填裝好的桶裝瓦斯，甚至還有地上式儲槽、灌裝用馬達、磅秤、槽車等大批分裝器具。張男向警消表示，自己只是家具廠警衛，受雇一名范姓男子，對分裝瓦斯一事完全不知情，但在警消追問下，張男才坦承早已買下范男器具，自行填充分裝瓦斯，並以便宜市價百多元的價格，賣給消費者。

但由於瓦斯分裝需在合格的分裝場進行，私下分裝有爆炸的危險性，張男行為已嚴重影響公共安全，警消人員當場依行政執行法第36條查扣沒入瓦斯鋼瓶和分裝器具，並將張男依違反消防法開立逕行舉發、函送裁罰。

(中國時報)

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