月老加持 七夕就到飯店約會

台南市代理市長李孟諺（左三）到各家飯店的甜點攤位前了解業者推出的甜點特色與活動。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
台南晶英酒店推出的情人節月老甜點。（程炳璋攝）

有多久沒在飯店約會？台南市文化局今年的《七夕愛情嘉年華》找來7間月老廟搭配7間飯店，每間都推出月老加持過的甜點；其中3間飯店更將舉辦男女配對聯誼活動，為台南市7、8月帶來浪漫的「飯店約會季」。

台南市《七夕愛情嘉年華》規模愈辦愈大，今年又有新飯店加入七夕活動行列，文化局以一家飯店搭配一家月老廟的方式，讓業者自行找廟合作，搭配各項餐點與活動，聯手打造東方情人節的浪漫氣氛。

今年香格里拉台南遠東國際大飯店搭配大觀音亭月老、大億麗緻酒店搭配祀典武廟月老、台南晶英酒店搭配祀典大天后宮月老、台糖長榮酒店搭配南鯤鯓代天府月老、大員皇冠假日酒店搭配鹿耳門聖母廟月老、台南老爺行旅搭配鹿耳門天后宮月老、台南夏都城旅安平館搭配重慶寺月老。每個組合都根據月老特色與主廚專長，推出月老甜點下午茶，讓情人到飯店約會。

去年七夕愛情嘉年華推出後，台南富信飯店與大天后宮推出的配對聯誼活動大受好評，今年有大億、長榮、晶英3家飯店跟進舉辦單身聯誼活動；其中晶英酒店的百人單身聯誼已近額滿，長榮酒店舉辦復古的情人抽鑰匙騎車逛月老廟活動，大億麗緻酒店則讓單身男女一起體驗手做甜點樂趣。

台南市《七夕愛情嘉年華》甜點約會系列即日啟動，多家飯店23日先擺盤在大員皇冠酒店聯合宣傳，形同各家飯店甜點主廚大比拚，代理市長李孟諺也到場了解各家飯店推出的特色甜點與活動。今年每家飯店搭配一部月老計程車，車內還有月老相關布置，司機更能全程外語導覽，讓國外情人也能體驗東方情人節的氣氛。

(中國時報)

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