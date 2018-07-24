保障機位 我們做到了

2018年07月24日 04:11 中國時報 陳光復

7月1日起，有緊急需求往返台灣本島的鄉親將有優先搭機機會，透過縣府團隊努力，遠東航空將於每班次保留特定機位給澎湖鄉親緊急之用，這是全國首創，也是縣府團隊回應鄉親心聲的成果。

往年遇有緊急需求的鄉親，沒有辦法因為個人的需求而優先取得搭機機位，要候補上一個位置也有困難，鄉親對此可說是頻頻抱怨。

鄉親的心聲，多年來透過縣議會建言，盼縣府能協調航空公司針對澎湖鄉親提供保障機位，然而多年過去，所謂的保障機位實際上毫無進度。

「以前做不到的，我們就來做吧！」光復責成旅遊處儘速與各家航空公司協調，同時間，預期航空公司可能要求縣府必須買斷保障機位，縣府也立即籌措經費提案至議會審議獲得支持通過。

遠東航空率先響應保障機位的提供，光復更和遠航董座聯繫，雙方就運作模式達成共識，也就是遠航在每一班機提供2至3位機位給有緊急需求的澎湖鄉親，保障機位保留至起飛前一小時才釋出給一般乘客，如此一來，無須縣府買斷機位，又能確保航空公司利潤。

7月1日起，這一項鄉親期待多時的措施就要上路，這也應證了光復常和團隊共勉的一句話：「縣府團隊不是一百分的團隊，但我們會檢討改進，挑戰問題並解決問題。」鄉親期待保障機位，光復和團隊做到了！

(中國時報)