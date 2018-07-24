帶長者動次動 造橋推廣肌力運動

龍昇社區的長者們一起進行毛巾操，訓練肌力以提升心肺耐力與平衡力等。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣造橋衛生所為響應國民健康署推動的老人健康運動，23日由造橋鄉長黃純德與縣長夫人黃麗卿等，到龍昇活動中心參加「長者肌力運動暨健康飲食成果展」。大夥跟著社區長者們活動筋骨，提升體適能認知與重視，一起活得健康。

造橋衛生所結合育達科技大學休閒運動管理系、龍昇村辦公室、社區發展協會，一起推動老人健康體能運動。計畫實施之前，先檢測了長者們的肌肉體適能，經集體運動後再次測驗，發現長者們的上肢肌力、柔軟度、動態平衡、敏捷力等有明顯進步。衛生所強調，運動確實有助長者健康。

衛生局祕書莊素玲表示，今年5月至今已進行16次的運動指導，引導現場的長者們，跟著節奏點點腳，活化四肢，拿著毛巾一起訓練肌力。其中年齡最長的91歲阿嬤表示，運動後腳較不會麻也不會抽筋，在家也會邊看電視邊做運動。造橋鄉長黃純德說，造橋龍昇湖的環湖步道也十分適合運動散步，對長者的膝蓋有益，又有美景享受，是非常好的運動地點。

此外，造橋衛生所提供健康飲食認知DIY活動，結合造橋盛產的「南瓜」，提供長者們在地的健康美食，並讓他們深入了解如何吃得健康、活得健康，盼能讓更多長者走出家門一起運動，預防且延緩失能失智。

(中國時報)

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