大豆契作聯盟 振興國產雜糧

2018年07月24日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台灣區雜糧發展基金會為獎勵雜糧生產、提高農地利用、充裕並穩定雜糧貯運及供應、發展飼料及有關工業、促進農作物及畜牧增產，號召農民進行雜糧復興運動，全國雜糧大豆契作主體聯盟應運而生，協助農友成長。

台灣區雜糧發展基金會董事長林源泉指出，農糧署的大糧倉政策就是要增加雜糧大豆的種植面積，俾減少對進口的依賴，該會今年力推國產雜糧復興運動計畫，和第一線的生產合作及糧行合作，讓計畫運轉更接地氣。

禾泰糧行負責人陳建瑋指出，政府為提升國內糧食自給率，設定了於2020年國內雜糧生產面積達10萬公頃的目標；但目前全台種植面積還不到1萬公頃，約只有5000公頃左右，距離預期目標還很遠，有待加緊腳步。

林源泉表示，復興計畫主要為協助國內中小型雜糧契作主體，自雜糧源頭品種種源控管、國產雜糧分級標準化，向下延伸到食品加工業者對國產雜糧使用的接受度、通路商與消費者對國產雜糧的認知度，建構國產雜糧產銷供應鏈的標準作業模式為框架，整合中小型雜糧契作主體的生產能量，配合國產雜糧的食農教育的推動，以品牌化手段有效提升國產雜糧在消費者心中的信賴。

義竹雜糧生產合作社理事主席翁育群說，透過全國雜糧大豆契作主體聯盟整合數十小農及團體，目前契作面積已達1000公頃，未來將逐漸擴增規模，將有意振興國產雜糧的對象納入聯盟。

陳建瑋指出，進口大豆每公斤25至30元，國產契作保價38至42元收購，達消費端約8、90元，雖比進口貴，但分級落實，品規清楚，消費者可吃到更新鮮且風味更佳的品質。

(中國時報)