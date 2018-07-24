旋風席捲全台 蔣月惠坦言累

2018年07月24日 04:11 中國時報 林和生 、 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

一咬成名的屏東縣議員蔣月惠旋風持續席捲全台，23日她馬不停蹄接受包括中天等5家電視台節目錄影，一樣的紅色T恤、同一個斑駁背包，但相較上周節目總面帶笑容，滿滿的行程似乎讓她略顯疲態，一早更在臉書寫下：「我真想休息」。

蔣月惠說，3年多的議員生涯，除了處理不完的服務案件，看人臉色的行政單位，我真想休息，因為只看到政治利與權互相打滾，什麼都沒有，看不到選民的熱情，內心話我有點灰心。

不少友人認為水能載舟、亦能覆舟，擔心社會氛圍帶來的「造神運動」，後續發展恐無法控制，建議她能趕快結束受訪行程，回到屏東專注該關心的議題，否則「言多必失」。但她不改直率的說，我想做我自己，為什麼不讓我快樂，其實這也是種霸凌，「我知道我在做什麼」。

也因為這「蔣式旋風」來得又急又強，讓屏東政壇掃到颱風尾，因在議會稱呼蔣月惠「31號」議員而被外界點名的屏東縣議長周典論，原預計出面召開記者會澄清，但似乎擔心事件在風頭上容易失焦，突然臨時喊卡，僅以一紙聲明解釋。

周典論強調，縣議會在調閱所有議會相關錄影資料確認，蔣於議事廳內共計發言62次，周稱呼蔣月惠議員、蔣議員共計59次，稱「31號議員」有3次，並無刻意叫號次情形。

(中國時報)