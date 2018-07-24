教師專業不在彰顯自己 在成就學生

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中國時報
李萬吉

一位任教近二十年的公立學校老師，煩惱著新學期是否要接實習老師？倒不是不願意分享和指導後輩，只是覺得教室裡多一個人看他上課有點壓力。問他實習老師在場有什麼差別嗎？他說有人看總是需要多做準備，免得漏氣！聽起來是人之常情，即便對自己的教學很有信心，有人來品頭論足時，總是會多一些壓力。

然而，教學的目的是要讓學生在有限的時間內，產生最好的學習效果，因此，老師教學的對象是學生，不管有沒有其他人在場觀摩，課堂中老師要關注的都應該是如何讓學生學得更好。如果擔心實習老師看出教學設計不夠精采，或教學流程不夠順暢，那就表示教學專業還有精進的空間。若是如此，那又如何對學生的學習負責？

這些年教育界一直在鼓勵教師專業成長，除了行之有年的教學觀摩外，更希望建立教師共同備課、彼此觀課和議課等機制，讓老師們透過專業對話與學習，一起合作提升教學品質。我們經常發現多數老師都很樂於向別人學習，但願意敞開心胸分享教學，甚至開放觀課的老師相對較少。因為老師習慣在學生面前扮演「對」的角色，不希望自己的專業被別人指指點點，只是這樣的心態，對教學專業成長是非常不利的。

有趣的是，老師喜歡鼓勵學生主動發表和分享，希望同學積極學習別人的優點，老師當然也很清楚適度的評量才能診斷學習問題，提升學習成效。然而當遇到自己的專業成長時，卻往往成了被動消極的學生了。難怪有人說老師總愛評量別人，卻不喜歡被別人評量。

其實，任何提升教學專業的作為，目的都是為了充實學生的裡子，不該是為了自己的面子，看清這點，回歸初心，門檻就不難跨過了！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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