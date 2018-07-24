大時鐘停擺 挨批枉顧攤商生計

2018年07月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 、實習記者匡韻嵐／桃園報導 、實習記者匡韻嵐／桃園報導

被暱稱為「中壢大時鐘」的中壢第一公有零售市場，2月夷為平地後工程完全停擺，議員魯明哲追問才知變更設計、追加預算，加上先前4度流標，完工期恐比預定晚1年，但經發局卻還高喊後年3月完工，魯痛斥跟議會玩文字遊戲，欺騙98個老攤商、罔顧他們生計。

經發局長朱松偉強調因臨宅和機捷，基於安全變更設計，市長鄭文燦7月3日才核定，還要送鐵道局核准，市場科坦言預定進度5.87％、實際卻僅2.39％，會持續努力和攤商自治會釋疑，施工延宕補償還在評估中。

魯明哲說，大時鐘是中壢人共有記憶，占地2370平方公尺，但經發局23日的工作報告只用跟上會期一模一樣的3行字，輕描淡寫，聲稱斥資5.5億元、2020年2月竣工，痛斥經發局跟議會玩文字遊戲，強調98名大時鐘舊攤商深信只要等2、3年就能回來，然發包4度流標已延宕半年，施工到一半又要停擺半年，完工的期程早已嚴重跳票。

魯明哲說，工地現在空無一物，卻都沒有向里長、里民和攤商釋疑，對比其他簡易工程「一魚三吃、五吃」，會勘、動工、視察、落成等，市長鄭文燦都到場，大時鐘都無聲無息，「是怕市長沒面子乾脆裝聾作啞嗎？」怒批市府「作秀快快快、做事慢慢慢」，要求負責任解釋，並研擬攤商補償措施。

新建工程處指出，改建工程和機捷延伸線只差3公尺、和一旁老舊民房更只差1公尺，基於減震和安全，追加8千萬預算改成連續壁施作工法，目前在跟鐵道局最後確認，預計9月初進場施作，2021年上半年竣工。

(中國時報)