隱匿澎湖漏油不報 中油副總大過

2018年07月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

澎湖漏油事件引發軒然大波，中油23日公布懲處名單，時任油銷執行長的副總經理黃仁弘遭記大過，督導油銷副總經理畢淑蒨記小過，原已被處分的馬公行銷中心經理曹堆榕與另一名管理師楊龍淵日前被記大過後，再被追加大過1次、小過2次。經濟部次長曾文生指出，這次對中高階主管懲處重於815，主要是事故發生相關人員隱匿不報，有必要透過嚴懲導正。

對於外界質疑是否因選舉到了，才加重懲處，曾文生指出，這與選舉無關，一般至副總經理級的懲處，中油內部核定即可，但這次漏油事件凸顯內部處置不當，特別是隱匿漏油，實不可取，才會要求中油向經濟部提報懲處名單及改善整治方案。

湖西庫區16號油槽漏油事件，經深入調查，實際漏油期間為2017年6月26日至7月3日共計8天，清查結果該油槽漏油累計68.4公秉。中油發言人黃仁弘表示，事故發生後，庫區未如實速報，且油料登載不實，庫區負責主管及各層級督導主管責無旁貸。

黃仁弘指出，全案經檢討，將從制度面、操作面、技術面以短、中、長期擬定改善方案，包括所有油槽立即平行展開油料帳的盤點、改善油槽檢修作業方法、建置油槽存量自動警示功能，未來將導入智慧型自動量測系統。

另中油也在昨日發函澎湖縣環保局，將在今（24）日派專人持送「湖西供油汙染場址土壤及地下水汙染改善方案」，計畫4至6周完成湖西庫區初步汙染控制措施及設置整治系統，後續配合環保主管機關公告列管作業，全力做好整治工作，協助農民因應。

(中國時報)