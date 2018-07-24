公宅蓋太慢 林洲民拗沒跳票

台北市長柯文哲上任後喊出4年2萬戶公宅目標，都發局長林洲民昨澄清，當初是說「新建」而不是「完成」，所以沒有跳票問題。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任前喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」公共住宅目標，但至今僅完工2648戶，其餘17000餘戶仍在施工或規畫階段，遭外界質疑跳票。都發局長林洲民昨（23日）表示，當初4年2萬戶是指「新建」，而並非「完成」，因此公宅目標沒有跳票；至於後續3萬戶，市府今年底前會盤整所有市有土地，一切按照規畫執行。

是指新建非完成

柯文哲選前政策白皮書提出「8年5萬戶」公宅目標，都發局後調整為4年2萬戶、8年5萬戶，但截至目前實際完工僅健康、興隆等18處公宅，完工戶數約占原目標約5分之1。

林洲民昨舉行記者會表示，目前已完工18處、施工中31處、發包中3處、7處規畫中、都更聯開分回68處，總計127處、19923戶，4年2萬戶並無跳票。林洲民強調，當初並非為說要完成，而是「新建」，因此，完工、施工、規畫中都算在範圍內。

林洲民曾因部分市民反對公宅，卻接受豪宅，批評「自私的台北人」，但林昨改口稱，歷經3年半公宅推動及不斷溝通，各公宅案件能夠逐步推動，看到台北人的改變，這點是值得驕傲。

至於如何達到8年5萬戶目標？林洲民說，接下來將優先以市有用地辦理，同時搭配「市有建物及用地整合運用之導向都市發展」（EOD），透過市有土地重整，找出市政儲備用地，像是聯合醫院忠孝院區可以跟一旁市場、停車場、學校操場整合，但這並非短期計畫，只是這樣構想可以套用其他地區。

8/1起可查詢進度

此外，為讓民眾掌握公宅執行進度，都發局建置公共住宅興建工程戰情中心，開放查詢工地施工情形、進度、規畫、房型等功能，全台首創公宅推動資訊揭露，預計8月1日起上線。

(中國時報)

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