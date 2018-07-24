首家企業托老 有望年底設立

2018年07月24日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市公共托老中心提供許多服務與課程，讓長輩不無聊，圖為五股獅子頭托老中心長輩開心打鼓。（葉德正翻攝）

過去政府補助企業自辦托育，但隨人口老化，托老需求倍增，新北市府推動補助私人企業設立托老中心照顧員工長輩，但托老中心恐有失能問題，照顧人才培育困難，加上法規限制，2個月多僅1家提出申請，不少企業仍在觀望。新北市社會局表示，市府將全力協助建立成功模式，吸引更多企業投入。

人口老化快速，新北市老年人口已經突破50萬人，升格以來，雖已成立35間托老中心，仍供不應求，新北市府在今年5月宣布，將補助企業設置托老中心，希望企業盡到社會責任，讓夾在孩子與長輩間的上班族，能夠更無後顧之憂。

相關法規限制多

市府規定，企業每成立一處每補助最高可達200萬元，成立期間至少3年不得任意終止，且以受雇員工的親屬優先，如尚有服務名額，才開放給社區長者，並自負盈虧。

但宣布至今，僅錸德科技正式與市府洽談，打算在永和打造日間照顧中心，協助照顧員工長輩，其餘企業興趣缺缺。

錸德科技錸工場副主任劉賢進說，當初投入日間照護，公司也是一路摸索，尤其法規、土地使用目的變更等相當複雜，他自己身為門外漢，跑去上了96小時的長照員訓練，且企業想做的也不一定符合市府需求。

劉賢進說，這次參考日本經驗，打算在永和地區成立日間照護中心，希望能以大空間模式，提供長輩自由交流，但市府要求希望能夠以小單位服務，目前仍在尋找兩贏方法，最快於年底前設立。

市府將提供補助

新北市社會局老人福利科長鄭淑敏表示，目前企業普遍對此政策感到興趣，但大部分企業過去從未從事托老相關事業，對這項產業感到相當陌生。

鄭淑敏指出，市府除提供補助，也協助業者找來建築師或相關專家，從消防安檢、公安與空間大小提出具體建議，政策推動之初，確實比較困難，但希望建置成功模式，吸引更多企業加入。

(中國時報)