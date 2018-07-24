義民祭遊芎林 訪古蹟嘗美食

新竹縣政府文化局推出義民祭深度旅遊，讓民眾跟著節慶去旅行。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

8月份登場的客庄十二大節慶「義魄千秋－義民祭」，是客家人重要的宗教文化活動，為讓民眾更了解義民祭文化意涵，縣府文化局推出義民祭深度旅遊，帶著民眾跟著節慶去旅行，走訪紙寮窩造紙工坊、水礱間故事館等處，最後在今年義民祭的下山區祭典，進行平安食福活動，深度體驗客家文化欣賞古蹟之美。

跟隨老照片 穿越時光

文化局長張宜真表示，今年義民祭節慶文化小旅行富含文化底蘊，走訪縣內各個人文薈萃、歷史故事的所在。其中前身為「金玉豐精米所」就是上山碾米廠的水礱間故事館，建造於日據期間，已有80多年的歷史，是早期稻作興盛的芎林最重要的碾米製作所，現在更已登錄為歷史建築，成為觀光亮點。

平安食福 體會奉飯精神

另外芎林老房子「家在九芎林：徐仁修老照片特展」，則是透過徐仁修童年眼中的居民生活，了解早期在義民節時施放水燈的傳統習俗，隨著老照片，一起穿越時光隧道，回顧芎林的舊時美好。

接著傍晚前往芎林下山祭典區的挑擔活動及平安食福活動，體會客家人傳統奉飯精神，在熱鬧的祭典中為小旅行寫下完美句點。活動時間為8月26日，8月1日上午10時開放報名，活動費用699元，限額40名。

義民祭傳統祭典儀式已經邁入第230年，今年結合了客家獅和彩繪神豬，取其吉祥話的諧音，推出「豬獅大吉」，義民祭在縣府及文化局的策畫下，從客家文化中不斷創新，希望讓更多人了解義民爺保衛鄉土忠義奉獻的精神。

(中國時報)

首家企業托老 有望年底設立 暴雨成災 盧秀燕勘災找解方

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。