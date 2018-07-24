暴雨成災 盧秀燕勘災找解方

台中22日晚間發生短時強降雨，造成北區東成路和東成三街淹水，初估8棟大樓遭波及，國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）暫停競選行程，帶領工程專家前往勘災。（張妍溱翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
台中22日晚間發生短時強降雨，造成北區東成路和東成三街淹水，初估8棟大樓遭波及。（張妍溱翻攝）

受對流雲系發展旺盛影響，台中市22日晚間發生短暫急驟雨，造成北區東成路和東成三街淹水，初估有8棟大樓住戶遭波及；國民黨台中市長參選人盧秀燕23日宣布「暫停競選行程」，調派沙包及會同專家聆聽受災戶陳情了解需求。台中市政府水利局說，疑似上游食品工廠排放油汙至側溝回堵積水，已清除並恢復順暢。

災戶質疑汙水道施工所致

盧秀燕競選服務處說，受災戶向服務處陳情說，住在當地16年來從未曾下雨淹水情形，家裡的家具、物品慘遭泡水無一倖免，懷疑是因市府進行汙水下水道工程施工不當所致；附近居民目前都過得心驚膽顫，惟恐豪雨就淪為水鄉澤國。

盧秀燕除宣布暫停競選行程，還親自帶領工程專家前往淹水區勘災，辦理受災戶陳情需求並協調相關單位調派大批沙包支援受災戶；盧秀燕指示服務處人員，近日將會同市議員進行第二次會勘，研究治本解決淹水問題。

水利局第一時間解決積水

水利局表示，東成路淹水路段側溝經派遣清疏廠商查看後，發現上游食品工廠將大量油脂傾倒排入道路側溝，嚴重阻塞側溝連接雨水下水道的連通管，導致當地8棟建築物積水，與汙水下水道施工無關；將對廠商進行開罰也要求加裝油脂截流器，並恢復排水順暢。

水利局強調，對於相關受災民眾，北區區公所已請里長、里幹事進行受災戶調查，若積水超過50公分以上者，將依規先核發急難救助金，民眾權益也會全力確保。並稽查工廠排放水油脂含量是否超標，若違規屬實，將依法處6萬以上、600萬以下罰鍰。

(中國時報)

義民祭遊芎林 訪古蹟嘗美食 黃被批偷政見 反斥高落跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。