暴雨成災 盧秀燕勘災找解方

2018年07月24日 04:10 中國時報 張妍溱 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中22日晚間發生短時強降雨，造成北區東成路和東成三街淹水，初估8棟大樓遭波及。（張妍溱翻攝）

受對流雲系發展旺盛影響，台中市22日晚間發生短暫急驟雨，造成北區東成路和東成三街淹水，初估有8棟大樓住戶遭波及；國民黨台中市長參選人盧秀燕23日宣布「暫停競選行程」，調派沙包及會同專家聆聽受災戶陳情了解需求。台中市政府水利局說，疑似上游食品工廠排放油汙至側溝回堵積水，已清除並恢復順暢。

災戶質疑汙水道施工所致

盧秀燕競選服務處說，受災戶向服務處陳情說，住在當地16年來從未曾下雨淹水情形，家裡的家具、物品慘遭泡水無一倖免，懷疑是因市府進行汙水下水道工程施工不當所致；附近居民目前都過得心驚膽顫，惟恐豪雨就淪為水鄉澤國。

盧秀燕除宣布暫停競選行程，還親自帶領工程專家前往淹水區勘災，辦理受災戶陳情需求並協調相關單位調派大批沙包支援受災戶；盧秀燕指示服務處人員，近日將會同市議員進行第二次會勘，研究治本解決淹水問題。

水利局第一時間解決積水

水利局表示，東成路淹水路段側溝經派遣清疏廠商查看後，發現上游食品工廠將大量油脂傾倒排入道路側溝，嚴重阻塞側溝連接雨水下水道的連通管，導致當地8棟建築物積水，與汙水下水道施工無關；將對廠商進行開罰也要求加裝油脂截流器，並恢復排水順暢。

水利局強調，對於相關受災民眾，北區區公所已請里長、里幹事進行受災戶調查，若積水超過50公分以上者，將依規先核發急難救助金，民眾權益也會全力確保。並稽查工廠排放水油脂含量是否超標，若違規屬實，將依法處6萬以上、600萬以下罰鍰。

(中國時報)