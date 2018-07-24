黃被批偷政見 反斥高落跑

2018年07月24日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南市多名議員23日抨擊民進黨市長參選人黃偉哲將市府官員視為肉票，不僅替他變相站台，還將市府已在推動的計畫，或議員協助爭取的市政建設案納為己有，根本是「小偷」。黃陣營則駁斥指市政是一棒接一棒，高思博落跑10年，對地方建設的進程非常陌生。

市府官員 被當人肉看板

國民黨台南市長參選人高思博發言人團隊議員王家貞、盧崑福、林燕祝及洪玉鳳，昨天偕同議員蔡育輝舉行記者會，重批黃偉哲竊占市府建設資源，明知中央已核准的建設預算，還納為自己的政見，像：和緯路五段工程、岸內糖廠等都是，此等割稻仔尾的小偷行為，令人不齒。

蔡育輝還拿著寫有「小偷」字樣的手板說，黃偉哲的選情一定危險了、慌了，才會做出一連串竊占市府資源當自己政見的小偷行為。他從政這麼多年，實在沒看過這麼沒品的「小偷」，他也歡迎黃來告。

藍營議員更批評黃偉哲讓市府官員在競選活動充當人肉看板，違反行政中立，在歷屆縣市長選舉中前所未見；並高舉黃帶著市府官員在台南公園談草皮復育的看板，怒問這等帶頭踐踏草皮的行為要不要開罰？如果不罰，市民在此活動也不可驅離及開罰。

出席記者會的工務局公園管理科長林玉茹指稱，只有踐踏草皮強度強才會開罰。

綠營議員 批高惡補市政

黃偉哲團隊發言人市議員蔡旺詮則不理會國民黨議員的「叫陣」，反批有人10年磨一劍，高思博卻是「落跑10年看不見」，選舉到了，才回來惡補市政，果然對地方建設的進程非常陌生。

蔡旺詮還強調，市政發展有延續、有創新，高思博選擇全面否定台南、嫌棄台南；但黃偉哲的市政藍圖，就是以進步創新的精神，延續台南人的光榮感，市政一棒接一棒，台南才能再創高峰。

(中國時報)