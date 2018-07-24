黃被批偷政見 反斥高落跑

國民黨台南市多名議員抨擊民進黨市長參選人黃偉哲將市府已在推動的計畫，或議員協助爭取的市政建設案納為己有，根本是「小偷」。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市多名議員23日抨擊民進黨市長參選人黃偉哲將市府官員視為肉票，不僅替他變相站台，還將市府已在推動的計畫，或議員協助爭取的市政建設案納為己有，根本是「小偷」。黃陣營則駁斥指市政是一棒接一棒，高思博落跑10年，對地方建設的進程非常陌生。

市府官員 被當人肉看板

國民黨台南市長參選人高思博發言人團隊議員王家貞、盧崑福、林燕祝及洪玉鳳，昨天偕同議員蔡育輝舉行記者會，重批黃偉哲竊占市府建設資源，明知中央已核准的建設預算，還納為自己的政見，像：和緯路五段工程、岸內糖廠等都是，此等割稻仔尾的小偷行為，令人不齒。

蔡育輝還拿著寫有「小偷」字樣的手板說，黃偉哲的選情一定危險了、慌了，才會做出一連串竊占市府資源當自己政見的小偷行為。他從政這麼多年，實在沒看過這麼沒品的「小偷」，他也歡迎黃來告。

藍營議員更批評黃偉哲讓市府官員在競選活動充當人肉看板，違反行政中立，在歷屆縣市長選舉中前所未見；並高舉黃帶著市府官員在台南公園談草皮復育的看板，怒問這等帶頭踐踏草皮的行為要不要開罰？如果不罰，市民在此活動也不可驅離及開罰。

出席記者會的工務局公園管理科長林玉茹指稱，只有踐踏草皮強度強才會開罰。

綠營議員 批高惡補市政

黃偉哲團隊發言人市議員蔡旺詮則不理會國民黨議員的「叫陣」，反批有人10年磨一劍，高思博卻是「落跑10年看不見」，選舉到了，才回來惡補市政，果然對地方建設的進程非常陌生。

蔡旺詮還強調，市政發展有延續、有創新，高思博選擇全面否定台南、嫌棄台南；但黃偉哲的市政藍圖，就是以進步創新的精神，延續台南人的光榮感，市政一棒接一棒，台南才能再創高峰。

(中國時報)

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